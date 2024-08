El pasado jueves cerró el libro de pases en Argentina para jugadores extranjeros y última hora Boca Juniors intentó el fichaje de Carlos Palacios de Colo Colo, enviando una millonaria oferta al Estadio Monumental.

Si bien la propuesta de cinco millones de dólares sedujo al futbolista y al Cacique, lo cierto es que terminó siendo rechazada, considerando el poco tiempo y todo el protocolo que quedaba por delante para definir su partida.

Así lo reveló el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tras el partido del domingo ante Everton de Viña del Mar.

En aquel duelo llamó la atención de la Joya, quien no fue citado por el entrenador Jorge Almirón, en medio de rumores de molestia del jugador de 24 años, quien se ausentó del entrenamiento del viernes.

Jorge Almirón cuenta la firme por la ausencia de Carlos Palacios

Y en la conferencia de prensa post victoria por 1-0 sobre los Ruleteros en el Estadio Sausalito, el director técnico argentino explicó lo que sucede con Palacios.

Por un lado estaría la frustración por no ir a Boca, y también habrían decidido reservarlo por estrés y una dolencia que sufrió el martes ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores.

“Carlos tuvo un golpe, previo al partido en el arranque en Barranquilla. Jugó el partido, salió de cambio. Bueno, después viene lo que todo el mundo sabe, que se hizo público lo de la intención de Boca en llevarlo. No hubo tiempo para la negociación y obviamente que después de una posibilidad así, cualquier persona, cualquier jugador y más si eres joven, le pasan mil cosas por la cabeza”, comenzó diciendo.

“De un momento a otro se iba a ejecutar la cláusula y se tiene que pensar en cambiar de país, la familia, el club que quiere porque es hincha de Colo Colo. Ya no podía hacer nada ni él, ni el club porque se quería ejecutar la cláusula, pero después no se hizo por los tiempos. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de que este partido no lo jugara porque sé el estrés que genera ese posible cambio, genera una posible lesión y yo necesito que estén todos bien”, completó Almirón.

Carlos Palacios terminará la temporada en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La Joya se reincorporará a los entrenamientos de Colo Colo

Luego, el DT trasandino adelantó que esta semana el ex Vasco Da Gama ya volverá a los entrenamientos, considerando que este lunes el plantel tuvo jornada libre.

“Mañana puede estar perfecto para entrenar y puede estar preparado para jugar, no hay ningún problema. Está contento, ayer lo hablé eso con él. Entiendo perfectamente la situación del jugador, de la persona, primero que nada. No hay ningún problema, hoy no jugó, está en el vestuario, está acá, está contento. Mañana se va a recuperar y estamos muy unidos. Es un grupo positivo. Los chicos lo quieren todos y no hay ningún problema con él”, cerró el estratega de 53 años.