En Colo Colo cerraron una semana soñada el domingo con el triunfo por 1-0 sobre Everton de Viña del Mar y tras la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores 2024. Aunque entre medio, estuvieron cerca de perder a una de sus grandes figuras: Carlos Palacios.

La Joya recibió una millonaria oferta por parte de Boca Juniors, club que lo viene buscando desde el verano y que se lanzó con todo a la carga en el cierre del libro de pases de Argentina.

Pero en el Cacique respondieron rápidamente y rechazaron el ofrecimiento, esto por el poco tiempo que tenían para debatir la salida del actual goleador del equipo, quien lleva ocho conquistas esta temporada 2024.

La oferta de Boca Juniors por Carlos Palacios

Así lo explicó ayer en el Estadio Sausalito el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien exhibió el monto que puso sobre la mesa Boca y detalló por qué finalmente Palacios se quedó en el Cacique.

“La oferta llegó, para ser bien preciso, alrededor de 45 minutos antes que cerrara el libro de pases. Y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta. Llamamos a un directorio extraordinario, porque ese tipo de operaciones nosotros somos una sociedad abierta a todos los hinchas del país y tenemos ciertos procedimientos. Entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares, lo cual no era factible”, expuso el empresario de origen sirio.

Seguido, se cerró a la posibilidad que el Xeneize vuelva a la carga por el atacante de 24 años en la semana de extensión del mercado de invierno en Argentina.

“Sí, nosotros lo que entendemos es que el libro de pases está cerrado para los extranjeros. Entendemos que ese plazo ya se cumplió”, zanjó Mosa.

Carlos Palacios habría terminado tocado en el partido de vuelta entre Colo Colo y Junior de Barranquilla, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

La ausencia de la Joya en la victoria de Colo Colo ante Everton

Respecto a la ausencia de Palacios en la victoria frente a Everton, el timonel albo indicó que se debe a una decisión del entrenador Jorge Almirón, luego que el oriundo de Renca terminara con problemas físicos la revancha contra Junior de Barranquilla el pasado martes en Colombia.

“No, el tema de que no esté Carlos es una decisión netamente técnica. Yo entiendo que cuando nos vinimos de Barranquilla él salió un poco tocado, entonces me imagino que el cuerpo técnico lo está cuidando. Tenemos muchos partidos por delante, tenemos Campeonato, tenemos que ir a Calama, después Copa Chile, después el clásico con la Católica, después River Plate. Entonces son muchos partidos, así que me imagino que el cuerpo técnico lo está cuidando”, complementó el puertomontino.