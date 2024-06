En Colo Colo están a detalles de amarrar a su primer refuerzo para el mercado de fichajes de invierno. Se trata del delantero argentino Javier Correa proveniente de Estudiantes de La Plata. Y si bien está todo avanzado, en el Cacique mantienen la cautela.

Así lo expresó este viernes el entrenador Jorge Almirón, en la conferencia de prensa previo a la revancha contra O’Higgins por la Copa Chile 2024, del próximo domingo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

“No he hablado con nadie todavía, por lo menos a mí no me han confirmado. Sé lo de la notoicoa, los trascendidos, pero no tengo nada concreto. Espero haya novedades pronto”, comenzó respondiendo el técnico argentino sobre Correa.

Aunque seguido, llenó de flores al goleador de 31 años: “Es un jugador importante, viene del último campeón del torneo local, es un jugador de muy buena actualidad, esperemos que se pueda concretar. Lo conozco porque tiene trayectoria, porque lo hemos enfrentado, porque jugó en México, lo conozsco bien. Lo conozco personalmente, sé como juega. Sé que es un jugador importante”.

Ya habría un acuerdo entre Colo Colo y Estudiantes de La Plata por el centrodelantero Javier Correa. (Foto: Instagram)

Los otros puestos a reforzar en Colo Colo

En la instancia, Almirón también dio alguna señal respecto a los otros puestos a reforzar, aunque no quiso confirmar con exactitud aquellas posiciones ni menos los nombres. Entre las alternativas estarían un lateral, un volante ofensivo y un extremo.

“Los directivos ya saben los puestos a reforzar. Más allá de los puestos, son los nombres. A veces hay puestos que más o menos cercano a lo que se está buscando. Si hay jugador de jerarquía buenísimo no perderlo, me acomodo a otra posición. Si es jerarquía pura, me parece que nos puede llegar a servir. Más o menos los puestos son los que hemos estado hablando todo este tiempo y lo que sale en la prensa, pero nombres concretos no hay todavía”, indicó.

Loa tiempos para cerrar los fichajes

Respecto al tiempo límite para que lleguen los siguientes refuerzos al Estadio Monumental, el ex DT de Boca Juniors indicó que aún hay margen, pero deben ir por nombres concretos.

“Estamos en tiempo, se está hablando, sé que estan trabajando y esperemos. Siempre hay muchos nombres, por eso yo no menciono nombres en particular, porque se entorpece la negociación y porque también hay algunas cosas que son trascendidos de la prensa, ni siquiera los mencioné o los pensamos. Sé que están trabajando para traer refuerzos y espero lleguen pronto”, comentó.

“Las negociaciones son complejas para los directivos y los jugadores también especulan con eso, tienen dos o tres equipos y los tiempos de los libros de pases también son diferentes al nuestro. No me alerta, simplemente cuando hay un jugador que sí está siendo visto y se avanza, que no se nos vaya. Y para eso están trabajando los directivos. Se hace el intento, si no se puede, se hace tajante que no puede venir y no perdemos el tiempo y vamos por otro. Yo quiero que sea concreto, si no se puede, ya está”, finalizó el estratega trasandino.