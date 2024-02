Colo Colo consiguió un importante triunfo por 1-0 ante Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas por la segunda fase ida de la Copa Libertadores. Jorge Almirón destacó el triunfo del Cacique en Mendoza.

“Resaltar el triunfo, que Colo Colo en Argentina hace mucho que no ganaba(…) Este equipo que venía de no recibir goles y fue muy trabajado, una noche totalmente de Copa”, expresó el estratega tras el compromiso.

El DT manifestó su felicidad: “Contento porque el equipo se entregó, intentó jugar. Hay cosas que hay que ajustar obviamente, pero también nos falta ritmo de juego. Tenemos muy pocos partidos encima”.

“Enfrentamos a un buen equipo, contento porque el equipo ganó y la gente que vino a acompañarnos hoy que fue un gran número, que no es fácil e hizo un apoyo enorme” añadió.

Almirón se enfoca en los compromisos ante O’Higgins este domingo a las 18:00 en El Teniente por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024 y la vuelta ante Godoy Cruz que se jugará el próximo jueves 29 de febrero a las 21:30 en el Monumental.

“Ahora hay que trabajar, el partido va a ser totalmente diferente de local. Tenemos un compromiso primero el domingo, en un estadio también complicado. Cada partido para nosotros va a ser el más importante”, señaló el entrenador.

“No hay nada cerrado, es el primer tiempo que estamos ganando 1-0 y tenemos que prepararnos muy bien para el partido que sigue, de locales con nuestra gente. También va a ser un momento especial, la vuelta de Arturo (Vidal), el equipo está bien, ojalá que se pueda coronar. Pero faltan algunos partidos, recuperar a todos y que el equipo siga trabajando para mejorar algunas cosas que hoy se hicieron bien”, complementó.

Jorge Almirón elogia a Arturo Vidal y Marcos Bolados

El DT de Colo Colo se refirió al King Vidal, a quien considera que al igual que todos sus compañeros está en una etapa de adquirir ritmo de juego. “Es una figura mundial y lo tenemos con nosotros. Necesita adquirir ritmo de juego como todo el equipo. Cuando tengamos minutos jugados todos el equipo va a estar mucho más suelto. Es normal. Hoy se jugó a un ritmo muy alto, ganamos un partido muy difícil. Con el correr de los entrenamientos los partidos, Arturo se va a sentir cada vez mejor. Genera una energía muy positiva alrededor, estamos contentos”.

Almirón llenó de elogios al mediocampista de 36 años: “Fue lo mejor que nos pudo pasar, que él llegue al equipo, porque es un líder positivo, Esteban lo conoce muy bien. Sé lo que genera en el vestuario y en los entrenamientos. Para nosotros es muy importante que vaya adquiriendo en ritmo de juego como todos. El equipo necesita ritmo de juego”.

Jorge Almirón siente que a Colo Colo le falta ritmo de juego (Foto: Guille Salazar)

Además, el estratega se refirió a lo que deben mejorar: “Hay algunas cosas que hay que ajustar. Hay varias cosas que hicimos bien, el equipo intentó jugar siempre, pero a veces también por el ritmo de juego, nos llevaba a quedar un poco desordenados quedábamos cambiados de posición y en alguna perdida quedábamos abiertos. Son cosas que lo vamos a ir mejorando con el correr de los entrenamientos, los partidos”.

“El equipo lo intenta, lo que trabaja lo intenta hacer en los partidos. Me siento muy satisfecho con eso más y esta noche que ganamos, porque no es fácil ganar de visitante y más a este equipo que venía invicto y de no recibir gol”, añadió.

También destacó a Marcos Bolados: “Veo las cosas positivas. Marcos Bolados hizo un gol, los delanteros viven del gol, hace rato no marcaba un gol. Hoy hizo un gran trabajo para el equipo e hizo el gol del triunfo. hay muchas muy positivas para resaltar”.