Colo Colo trabaja a toda máquina en la búsqueda de refuerzos. Los albos solo han sumado a Javier Correa en este mercado, y aún siguen haciendo esfuerzos por traer a un nuevo lateral derecho.

En ese escenario hay dos nombres que suenan con más fuerza desde hace varias semanas: uno es Mauricio Isla y el otro Matías Catalán, ambos de buen presente a nivel personal en el fútbol argentino y que vienen de ser parte de La Roja en Copa América.

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa sobre este tema, y dio su veredicto sobre cuál es su preferido para reforzar la zona defensiva del “Cacique”: “Yo lo hablé con él (Mosa), fui claro, a mí me gusta Catalán (Matías), es el jugador que me gusta para reforzar la defensa. Es un jugador de jerarquía”.

Matías Catalán es el jugador que quiere Jorge Almirón para la defensa del “Cacique”.

Sin embargo, tiene claro que el panorama no es sencillo durante los mercados: “También se está negociando con otros jugadores. Se habla de Isla (Mauricio), se habla bastante y todos esos nombres que están dando vuelta en la prensa… Se están trabajando, pero no es fácil”.

¿Cómo va el mercado de pases en Colo Colo?

Hasta el momento, Colo Colo ha logrado solo cerrar un refuerzo de los tres que se pretenden. Jorge Almirón fue enfático en que: “Pueden ser tres refuerzos, pero depende de cómo vayan las negociaciones estos días. Lo demás se va trabajando. Hay muchos nombres, yo respondo a lo que la prensa dice y lo que la gente se entusiasma”

Finalmente, no quiso hablar de más nombres: “Si se habla de nombres, la gente se entusiasma, son nombres de jerarquía, propios y de mucha experiencia. Claro que me gustaría Isla (Mauricio), son jugadores de experiencia, pero también hay otros nombres de proyecciones. Nombrar a otros jugadores me parece que es manosear y falta el respeto al club, otras instituciones que son propietarios de estos jugadores”.