El DT mencionó que el King sintió una molestia en el calentamiento, por lo que prefirió no arriesgar y darle la oportunidad a un compañero que estaba al 100.

Arturo Vidal estaba en la alineación titular de Colo Colo para el partido ante Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el King se resintió en el calentamiento y terminó viendo el encuentro desde la tribuna.

Jorge Almirón explicó qué pasó con el mediocampista: “Lo de Arturo estaba por jugar, venía con una molestia, lo esperamos hasta el último momento, él hizo todo el intento por jugar, en el calentamiento le molestó”.

El DT señaló que el King decidió no arriesgar más y guardarse para la revancha: “Así que prefirió no jugar, no arriesgar y que jugara otro que está al 100 por ciento, lo entendió así y se cuidó para el próximo partido”.

Además, el estratega entregó su análisis del triunfo por 1-0, el cual lo dejó con buenas sensaciones: “Un partido duro, un partido de Copa normal, cerrado, el rival juega bien. Nos costó abrirlo, tuvimos bastante la posesión, tuvimos llegadas, por ahí tuvimos cinco remates al arco, en mala posición, más algunas llegadas más, pero creo que hicimos el gasto para ganar el partido”.

“El equipo en el segundo tiempo jugó un poco más tranquilo, mejor, ocupamos mejor los espacios. El primero fue más de demolición, faltó un poquito más de precisión. El segundo tiempo lo jugamos mejor y fuimos justos ganadores”, añadió el estratega.

Jorge Almirón explica que Arturo Vidal decidió cuidarse para el próximo partido tras sentir una molestia. (Foto: Photosport)

¿Cuándo son los próximos partidos de Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido este viernes a las 19:00 por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. Los Albos después se deberán concentrar en la visita ante Junior el martes 20 de agosto a las 20:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.