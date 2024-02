En Colo Colo ya empiezan a afinar los últimos detalles para el partido de revancha contra Godoy Cruz por la Fase 2 de Copa Libertadores. En la ida el Cacique se impuso por 1-0 en Mendoza y espera abrochar la llave en casa, con equipo estelar.

Pero el entrenador Jorge Almirón tiene entre algodones a su principal figura. En Argentina salió lesionado el volante Arturo Vidal, quien se quejó de una molestia muscular en su pierna izquierda.

En esa línea, el técnico quiso despejar dudas este martes en conferencia de prensa y aseguró que cuidando al King de aquí al jueves podrá jugar sin problemas: “Están todos para jugar, tuvieron el fin de semana para recuperarse y ya entrenaron bien, de manera normal. A Arturo lo estoy esperando unos días más, no hace falta apresurarlo ni entrenarlo bien. Sabe jugar este tipo de partidos y dos días que no entrene no le hace nada. Va a llegar bien al partido, van a llegar todos muy bien”.

También, indicó que el joven delantero Damián Pizarro está en perfectas condiciones. “Damián está muy bien. Está bien, esta entrenando, se charla bastante con bien. le va a tocar jugar varios partidos y está preparado para lo que le toque”, aseguró.

Arturo Vidal ha trabajado de forma diferenciada en Colo Colo.

Jorge Almirón confía en su equipo

En la instancia, el DT argentino confesó que tiene plena confianza en sus jugadores para cerrar esta llave y avanzar a Fase 3 de Copa Libertadores.

“Es especial el partido, pero tampoco cambio mi postura con los jugadores, no muestro nerviosismo tampoco, porque lo siento así, hay jugadores de experiencia. Tenemos la posibilidad de hacerlo y yo confío en mis jugadores, confío en mi equipo. Siento que estamos preparados, va a ser difícil, seguimos enfrentando al mejor equipo de Argentina. Si queremos ser dignos de estar en la fase de grupos de Libertadores, tenemos que ganar este tipo de partidos“, lanzó.

“No se puede especular con el resultado, jugamos de local y la gente quiere que el equipo salga a ganar. Es una final, porque es a todo o nada y hay que saber jugar este tipo de partidos. Por eso la gente de experiencia es importante”, completó Almirón.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Colo Colo vs Godoy Cruz?

Este jueves 29 de febrero, a las 21:30 horas, se enfrentarán el Cacique y el Tomba en el Estadio Monumental de Santiago.