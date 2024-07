Colo Colo tuvo que trabajar más de lo esperado en el día de ayer ante Deportes Santa Cruz para timbrar su paso a la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024, donde tendrá que enfrentar a Magallanes en un compromiso de ida y vuelta.

La atención de Jorge Almirón y compañía, eso sí, está puesta en lo que pueda pasar en el Mercado de Pases. Ahí, los albos sumaron a Javier Correa y esperan sumar al menos a dos jugadores más para darle competencia al plantel.

En conferencia de prensa post partido, Almirón abordó el fallido intento por fichar a Matías Catalán: “Si mencionaron que no puede venir, ya está, no pasad nada. Yo fui claro en eso; di un nombre propio y si no se puede por varias razones, yo no me freno”, dijo.

Almirón puja por la llegada de Mauricio Isla. | Foto: Photosport

Consultado por Mauricio Isla, el ex entrenador de Boca Juniors sacó las garras para justificar su pedido a la dirigencia del Cacique mostrando los pergaminos del ‘Huaso’: “Juega en la Selección Chilena, titular en la Copa América… es un jugador de mucha categoría, no tengo mucho más que decir”, sumó.

¿Llegará Mauricio Isla al Estadio Monumental? Lo concreto es que la primera oferta de los albos no satisfizo al jugador y su representante, pero Daniel Morón avisó que mandarán otra propuesta y que se mantienen constantemente en contacto para que Isla llegue al Cacique.

Colo Colo vs. Unión Española, día y hora

El próximo domingo 21 de julio a las 5:30 de la tarde, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental la visita de Unión Española en un compromiso válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024.