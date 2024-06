En las últimas horas sin duda que ha sido una verdadera telenovela turca lo que es el futuro del hoy volante de Luciano Cabral, en la que desde Colo Colo están atentos a la situación del ’10’ de los ‘Piratas’ en su deseo de poder ficharlo en este mercado.

En esta jornada, el entrenador de los ‘Albos’ Jorge Almirón conversó con Radio ADN y fue consultado sobre lo que es la posibilidad de fichar al jugador de Coquimbo Unido.

“Ya lo he mencionado, me lo han preguntado si me gustaba y yo dije que sí, pero también es lo mismo, se especula demasiado de que llega o no llega, también hoy leí que está Everton en el medio, pero son especulaciones de los medios, no sé por donde va. Conmigo los directivos no han avanzado nombres, la semana que viene nos juntaremos y veremos en que apuntan los cañones”, comenzó declarando Almirón.

Luego de esto, Jorge Valdivia apareció para preguntarle al entrenador de Colo Colo sobre la ‘prioridad’ del club en fichar un carrilero, en la que Cabral no cumpliría en ese aspecto, en la que el DT del ‘Cacique’ le respondió rudamente al ‘Mago’.

“¿Se habla?, por eso, ¿Quién habla? da nombres… recién te mencionaba que la semana que viene yo me voy a juntar con Daniel (Morón), que es el encargado de las contrataciones y el presidente que seguramente están atentos y los directivos que lo están también”.

Almirón habló sobre el tema de Cabral | Foto: Photosport

“Él único que puede llegar a charlar de nombres de algún jugador es Daniel Morón, si parece que es un carrilero que se está buscando, el único que te puede hablar de eso es él o algún otro directivo que está en la parte de tomar decisiones”, remarcó.

Finalmente, Almirón le volvió a remarcar a Valdivia sobre en donde escuchó que aquel puesto era una prioridad en Colo Colo, en la que le indica que este tipo de rumores pueden ser un volador de luces por todo lo que conlleva este tiempo de mercado.

“Si das nombres de quien te comentó que se está buscando un carrilero, así te lo desmiento, porque te estoy diciendo la verdad que se ha hablado así. Después están las especulaciones de la prensa, los representantes que también hacen su trabajo, entonces no puedo responder algo que no es concreto”, concluyó.