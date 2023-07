Un mal sabor de boca ha dejado el primer tiempo de Colo Colo ante América MG que los envió a camarines con un tres a cero en contra.

Y un emblemático como Jorge Valdivia durante la transmisión de ADN Deportes, emitió conceptos bastante duros en relación a los primeros 45′ minutos en Brasil.

“Colo Colo fue arrollado por América, Un equipo tímido, nadie entiende cómo un equipo como América le está pasando por arriba a Colo Colo“, así de duró fue el Mago.

En relación al cuadro brasileño, el ex mundialista afirmó que “es un equipo que no aspiraba a nada en este partido, entraron a jugar de una manera relajada. Este equipo no tenía pretensiones en este partido”, enfatizó.

Uno entiende que Colo Colo podía ser un equipo superior, con más pretensiones deportivas. Pero hay una confusión, un desorden defensivo que Quinteros no logró mejorar ese funcionamiento.

También repasó al técnico albo por levantar mucho al rival, siendo que no lo merecía tanto. “Quinteros, dijo ‘América tiene tres planteles para encarar las diferentes competiciones’, no señor Quinteros. Conozco perfectamente la liga brasileña y esta institución no tiene plantel para encarar tres competiciones distintas y esto es muy vergonzoso”, puntualizó.

Valdivia sostiene que América no tiene plantel para tres competiciones (Photosport)

Al final, repasó al cuadro de Minas Gerais y casi a modo de ninguneo, sostuvo que hasta en Brasil están sorprendidos por lo visto en el primer lapso. “Este equipo no logró competir, Colo Colo está perdiendo con un equipo incompetente, como el de América. Quinteros se cuida con decir que son competitivos y eso no lo decimos nosotros, si no también los brasileños, están sorprendidos”, cerró el Mago Valdivia.