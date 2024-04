El ex futbolista le cayó sin asco a los jugadores de Colo Colo que jugaron ante Ñublense

Colo Colo tuvo un fin de semana del terror dentro del Campeonato Nacional, en el que el equipo alternativo que paró Jorge Almirón ante Ñublense por el torneo, se fue vapuleado de Chillán tras caer por un contundente 3-0, el cuál dejó muchas dudas.

Tras lo que fue este compromiso, el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia hizo un potente análisis en Radio ADN y le dejó un duro mensaje al equipo alternativo de Almirón, de quien banca su decisión, pero reprocha el rendimiento de los no titulares.

“Se critica las decisiones de Almirón, pero yo creo que el mensaje de Almirón es para con los jugadores, el mensaje es clarísimo, se ve que hay un equipo titular, los jugadores que el fin de semana actuaron ante Ñublense saben que no son titulares y desaprovechan una oportunidad que tuvieron”, partió indicando Valdivia.

Siguiendo en su línea, el ‘Mago’ respalda con todo lo que es la decisión de Jorge Almirón en alinear un equipo suplente pensando en el duelo ante Fluminense por la Libertadores, en el que encuentra insólito que jugadores que vistan la camiseta del ‘Popular’ no puedan aprovechar las oportunidades que tienen de jugar.

Colo Colo cayó duramente ante Ñublense | Foto: Photosport

“Entonces hay que tener mucha atención cuando uno ahí critica actitudes o decisiones que toman los entrenadores cuando uno es titular y el otro no, entonces por eso yo le caigo mucho a los jugadores, los jugadores se tienen que hacer cargo del mensaje del entrenador, que es el que privilegia los titulares en la Libertadores y ustedes (suplentes) van a jugar el torneo nacional hasta que alcance”, declaró.

Finalmente, Valdivia no se guardó absolutamente nada con esta situación, en la que tildó a este equipo como poco competitivo y que no le encuentra ninguna excusa posible para explicar lo que fue el pobre rendimiento de Colo Colo ante Ñublense.

“Hasta el minuto no lo han hecho bien, lo han hecho super mal, compiten hasta los 20 minutos, mucha desconcentración, dicen que no se conocen, pero son jugadores profesionales, son jugadores que están en Colo Colo, son jugadores que están ahí por algún motivo o razón. Después de estas cosas, hay mensajes que el DT manda y los jugadores deben tomar cuenta de ese recado y no lo han sabido recepcionar”, concluyó.