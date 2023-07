Jorge Valdivia le hace la guerra al polémico lienzo en Colo Colo: "No considero que el club tenga jugadores mediocres"

Colo Colo empató sin goles frente a Ñublense en su visita a Chillán el martes pasado, compromiso que mermó las chances del Cacique de acercarse a la punta del Campeonato Nacional 2023 y quedar al asecho de Cobresal.

El duelo frente a los chillanejos fue el primero desde la desastrosa caída en Brasil ante el colista del torneo brasileño, situación que no dejó felices a los hinchas albos quienes colgaron un lienzo que rezaba “Defiendan con gloria esta camiseta, jugadores mediocres”.

Frente a esta situación, Jorge Valdivia sacó la voz en Radio ADN y le declaró la guerra al lienzo: “Es lo que hay. Colo Colo tiene un plantel discreto, los jugadores juegan de acuerdo a lo que pueden nomás. Los hinchas que escriben eso lo ven desde la historia del club”.

“Es muy fuerte igual, porque mediocre es alguien que no tiene talento, pero en Colo Colo hay jugadores con talento, como Brayan Cortés, Óscar Opazo, entre otros. Apelar a la palabra mediocre me genera mucho ruido, porque no considero que el club tenga jugadores mediocres”, cerró.

El Cacique ahora tendrá un partido de presión máxima ante Huachipato, donde se esperan cerca de 40 mil personas en el Estadio Monumental que estará a tope y exigirá un triunfo del plantel para no endurecer su postura y poder pelear por algo este semestre.