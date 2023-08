En Colo Colo ha sido un tema bastante importante lo que puede ser el futuro de una de sus figuras, el delantero Jordhy Thompson, quien, en la previa al Superclásico con la U, ha sido fuertemente vinculado con el Tijuana de México, en donde en las últimas horas desde el ‘Cacique’ se habrían negado a su partida.

Sobre esta situación, los exfutbolistas Jorge Valdivia y Jean Beausejour, tuvieron un tenso diálogo en Radio ADN al escenario que hoy atraviesa Thompson, en la que dieron a conocer sus distintas posturas sobre si el jugador debe ser titular ante la U tras su bullada semana.

“Cuando un jugador no tiene la maduración suficiente para poder entender que se está hablando de una posible salida y en paralelo tiene un partido importante para el fin de semana, jugadores jóvenes como Jordhy Thompson y que sabemos los problemas que tiene extra futbolísticos que son futbolísticos, por ahí te tambalea, te nubla”.

“Me pongo en la piel del jugador, en relación con lo que más adelante el hincha puede descargar contra Jordhy Thompson, porque va a jugar un partido mal o dos malos e inmediatamente van a pedir la salida de él”, confesó Valdivia sobre Thompson.

La posible partida de Jordhy dejó la grande | Foto: Photosport

Otra postura fue la que tuvo el ‘Bose’, en la que declaró que debe bajarle al drama ante este posible fallido traspaso del jugador a México y en el que debe dar vuelta la página para mentalizarse con su equipo en el Superclásico.

“Para mí si (que juegue de titular), es una oferta, no es que lo están amenazando o algo. Hay que invitar a que cuando suceden este tipo de cosas, hay que quitarle dramatismo, es parte de la vida del jugador que te lleguen ofertas, que algunas no se van a concretar por distintas circunstancias y otras sí. Lo que convoca es el partido del fin de semana, por algo se es jugador profesional”

“Está bien, una cosa es que se hable, pero otra cosa es que se le de una connotación dramática, yo por lo menos no se la doy, a eso voy. Es un dato a la causa tener ofertas, de que algunas ofertas no concluyan bien u otras veces te vas. Hay un partido el fin de semana y se tiene que jugar”.

Ante dichas palabras, el ‘Mago’ no adhirió a Beausejour “Cuando el capitán de Colo Colo se sienta en la conferencia de prensa y habla de una salida del jugador, hay que hablarlo, comentarlo, no se trata de dramatizar, acá la palabra dramatizar nadie la pone en la mesa. Estamos hablando que un jugador joven cuando recibe una propuesta y tiene un partido importante, normalmente se termina nublando, a todos nos ha pasado, nadie es maduro a los 19 años. Afecta, lógico que afecta y por eso nosotros lo estamos hablando”.

El momento en el que se caldeó el ambiente con el debate

Ambos ex jugadores defendían sus posturas, en la que el ‘Bose’ indicaba que era indescifrable estar en los zapatos de Thompson “eso no lo sabemos si afecta, nosotros no estamos metido en la cabeza de todos los jugadores”.

Valdivia le respondió “pero si Pavez lo dijo, él convive con él”, luego de eso, el ‘Bicampeón de América le soltó “estamos hablando del tema de Jordhy Thompson, cuándo dicen ‘afecta’, no sabemos si le afecta a la gran masa que ha tenido jugadores”.

Valdivia: “Estamos hablando de Jordhy Thompson en específico, nombre propio”

Beausejour: “Cuando dicen afecta, se habla de la generalidad”

Valdivia: “Estamos hablando de él po Jean”

Beausejour: “Están hablando que al jugador joven le afecta”

Valdivia: “En general al jugador joven le afecta, espérame, no te aceleres”

Beausejour: “No no no, sale de ahí Jorge, sale de ahí”

Valdivia: “¿De qué? ¿de donde salgo? Tú estás acelerado, cuando uno habla o generaliza, no tiene relación con lo que estoy diciendo, yo estoy hablando de Thompson, tú estás generalizando, nadie lo está haciendo. Si tu lo quieres llevar para un lado personal es tu problema no es mío. Tampoco se trata de estar amenazándonos en el programa”, cerró .