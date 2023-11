Colo Colo ya prepara con todo lo que será su trascendental duelo por el Campeonato Nacional, en el que deberán recibir en el Estadio Monumental a Unión Española en un partido importante pensando en el sueño que tienen los ‘Albos’ de estirar su lucha por el título hasta la última fecha.

Para este duelo, el ‘Cacique’ contará con la sensible baja de su volante y capitán, Esteban Pavez, quien por acumulación de tarjetas amarillas no dirá presente en el duelo ante Unión Española, en la que el ex futbolista del ‘Albo’, Jorge Valdivia tuvo palabras en Radio ADN ante esta importante ausencia.

“Pierde un jugador de categoría, de nivel, que siempre le entrega personalidad, más allá de lo futbolístico, es un jugador que siempre está alentando a sus compañeros, pendiente de cosas ofensivas y defensivas”, comenzó declarando Valdivia.

Si bien el ‘Mago’ considera que la baja de Esteban Pavez sin duda que es importante, no la ve como algo terrorífica y confía en que el equipo comandado por Gustavo Quinteros podrá suplir de la mejor manera posible esta ausencia y sumar un buen resultado.

Pavez no dirá presente en este importante partido de Colo Colo | Foto: Photosport

“Pierde a un referente en mitad de cancha, pero es Colo Colo, más allá de que falte su capitán, quien lo reemplace, tal como lo han hecho en otras oportunidades, Gustavo Quinteros se ha acomodado a situaciones desfavorables con algunas ausencias de jugadores y lo ha sacado bien“, declaró.

Finalmente, Valdivia llenó de elogios lo que es el trabajo de Gustavo Quinteros en Colo Colo y avisó que al DT ya le ha tocado tener que lidiar con situaciones parecidas ante bajas de algunos jugadores y ha podido sortear de buena forma dicho problema.

Encuesta ¿Sentirá Colo Colo la ausencia de Esteban Pavez ante Unión Española? ¿Sentirá Colo Colo la ausencia de Esteban Pavez ante Unión Española? Sin dudas No creo, hay jugadores para reemplazarlo YA VOTARON 2 PERSONAS

“Tiene experiencia en estos momentos y situaciones Gustavo Quinteros, me acuerdo que Esteban Pavez estuvo en una suspendido dos fechas y lo hizo bien Colo Colo, si bien pierde mucho, pero sin duda tiene plantel para suplir una ausencia importante”, cerró.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Esteban Pavez con Colo Colo en este 2023?

El volante y capitán de Colo Colo ha disputado 38 partidos durante esta temporada, en la que ha marcado un gol (Magallanes) y ha repartido una asistencia.