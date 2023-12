José Luis Sierra ha gozado de un importante privilegio dentro de lo que fue su carrera como futbolista y lo que es hoy su periplo como entrenador, en la que jugó y dirigió a Colo Colo, dejando huella sin duda en lo que fue su estancia como jugador, pero con una historia que tuvo un final bastante inesperado.

En esta jornada, el hoy estratega nacional conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y recordó lo que fue su salida del ‘Cacique’, en la que terminó saliendo del club debido a su decisión propia.

“Dolido no me voy a ir, yo jugué en Colo Colo, después tuve la suerte de dirigir, soy un agradecido de ambas cosas”, partió señalando Sierra.

Dando más detalles de su partida, el ‘Coto’, quien en su momento dejó Colo Colo por sus entreveros con ByN, indicó que no se arrepintió de su decisión ya que no contaba con las condiciones de poder trabajar de una buena forma en el club.

Sierra habló de su salida de Colo Colo | Foto: Photosport

“Son circunstancias y entiendo que pasan estas cosas en el fútbol, cuando me fui de Colo Colo y tomé la decisión de irme fue porque creí no estaban las condiciones para poder trabajar de la manera que a mi me gusta, por eso me fui”, explicó en Radio Futuro.

Concluyendo, Sierra deja en el pasado aquel acto que lo hizo partir de Colo Colo y solo tiene buenos recuerdos de lo que fue su etapa como jugador y entrenador, en la que fue un orgullo para él defender los colores de ‘Popular’.

“Dolido no me pude haber ido, porque en definitiva soy un agradecido de que hayan pensado en mi para ser el DT de Colo Colo, como también pensaron en mi en algún momento para ser jugador de Colo Colo”, concluyó.

¿Cuáles fueron los logros de José Luis Sierra con Colo Colo?

El ‘Coto’ en su etapa como jugador logró cuatro títulos con la camiseta de Colo Colo, en la que se encuentran tres torneos de primera división y una Copa Chile.

Como entrenador, Sierra logró ser campeón del Torneo de Apertura en el 2015, en la que en dicho campeonato dirigió 15 partidos, en la que obtuvo 11 victorias y 4 derrotas.