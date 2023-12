La derrota de Colo Colo ante Unión Española por 2-0 en el Estadio Monumental terminó de catapultar cualquier tipo de chance en que los ‘Albos’ puedan ser campeones del Campeonato Nacional, en la que los ‘Hispanos’ volvían a ser la bestia negra del equipo de Gustavo Quinteros en un momento de definición.

Sobre esta situación, el ex futbolista con pasado en la Unión Española, Ramses Bustos se hizo notar en sus redes tras el triunfazo del equipo de sus amores y posteo “qué fácil es ir a ganar al vertedero”, palabras que no cayeron para nada de bien en el hincha de Colo Colo, quien en estos días se ha encargado de hostigarlo por todas sus redes.

Ante esta acción, el hoy retirado jugador conversó con AS Chile y tuvo su derecho a réplica a lo que han sido estas últimas horas tras esta polémica de sus declaraciones, en la que no muestra arrepentimiento de sus palabras, ya que celebró como cualquier hincha normal.

“La verdad no quería responder, pero lo pensé bien y solo les diré que mi comentario en Twitter fue como un hincha más celebrando el triunfo de su equipo del cual soy hincha”, partió indicando Bustos.

Siguiendo en lo que fue su explicación a estos hechos, el hombre conocido como el ‘Faraón del Gol’ indicó que no esperaba para nada que sus palabras generen tanta repercusión por parte del público de Colo Colo.

Colo Colo se despidió del torneo tras la derrota con Unión Española | Foto: Photosport

“No pensé que podría causar tanto dolor a los hinchas de Colo Colo, porque llevan dos días escribiéndome y mandando mensajes ninguneando mi carrera como jugador”, declaró.

Ramses Bustos responde con todo a sus detractores

Tras estos días demasiados ajetreados para el ex jugador de la Unión Española, este tuvo su derecho a réplica y le respondió a todos los fanáticos de Colo Colo que se han apostado en sus redes sociales para llenarlo de insultos por sus dichos.

“Profesionalmente es algo que claramente no van a lograr nunca porque yo cumplí todos mis sueños de niño, jugué por el equipo de mis amores, jugué por la selección de mi país, estuve en un Mundial, viajé por todo el mundo e hice goles en una final a estadio lleno. Así podría nombrar muchos logros más, que la mayoría de esos hinchas que me mandaron mensajes, en su frustración como jugadores, no pudieron lograr”, explicó.

Finalmente, Bustos se pone en los zapatos del hincha de Colo Colo y manifiesta en que comprende su dolor por lo que fue la derrota ante Unión Española, volviendo a recordar que perdieron el título contra los ‘Hispanos’.

“Reconozco que sí me hicieron reír con varios de sus comentarios, así que entiendo su dolor porque la Unión los dejó fuera de la pelea de título otra vez en su estadio”, finalizó Bustos.

¿Cuáles fueron los equipos en los que jugó Ramses Bustos en el fútbol chileno?

El ‘Faraón del Gol’ vistió en nuestro país las camisetas de Unión Española, Barnechea, Deportes La Serena, Deportes Pintana, Deportes Copiapó y Deportes Valdivia.