Tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el fútbol chileno se reanudó con una gran polémica, otra vez protagonizada por el joven delantero Jordhy Thompson de Colo Colo.

El juvenil fue detenido, formalizado y encarcelado el lunes por agredir nuevamente a su expareja Camila Sepúlveda, generando revuelo no solo en el mundo deportivo.

Al conocerse nuevos detalles de este caso, el periodista Juan Cristóbal Guarello explotó esta jornada contra el manejo que han tenido en Colo Colo. En su espacio en Radio Agricultura disparó al club, al entrenador Gustavo Quinteros y todos los involucrados.

“En Colo Colo hace rato que todos sabían que este señor estaba con su pareja, que no podía estar con ella, que era una bomba de tiempo. Lo dijo (Esteban) Pavez: ‘aprovechen de venderlo’. No lo vendieron porque hay que ganar, porque Quinteros necesitaba salvar su temporada y necesitaba exhibir algo. Él insistió que se quedara y algunos dirigentes también”, comenzó diciendo.

“Se exhibía, iba a todas las reuniones sociales con la niña y en cualquier momento esto iba a pasar esto y pasó, sabían que iba a pasar. Le perdonaron ir a jugar pichangas, le perdonaron las fotos”, agregó.

“Todos lo sabían, si iba a a todos los cumpleaños. Pero mientras el equipo ganara y no trascendiera y no se supiera públicamente y no hubiera un incidente, daba lo mismo. Dio lo mismo, dio lo mismo hasta que explotó… terminó con este gallo en la cárcel, esta niña con miedo a que la maten y Colo Colo hecho pelota públicamente y deportivamente vamos a verlo”, completó Guarello.

Así llegó Jordhy Thompson al Centro de Justicia donde fue formalizado por femicidio frustrado y desacato.

El mal manejo de Colo Colo

En la misma línea, puntualizó en el mal maneja que han tenido en Colo Colo con este grave caso de violencia intrafamiliar y femicidio frustrado.

“Cuándo en Colo Colo, en este caso, se va actuar profesionalmente y con cierto rigor, con un mínimo de decencia. No puede ser que por un resultado vas a terminar incendiando todo, por un cupo a Copa Libertadores”, disparó el comunicador.

“Esto es la demostración cabal de cómo se ha administrado el fútbol en Colo Colo“, cerró el también rostro de Canal 13 y DSports.

¿Cuál fue la medida cautelar que recibió Jordhy Thompson?

El futbolista Jordhy Thompson fue formalizado por femicidio frustrado y desacato, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación, que tiene plazo de 45 días.