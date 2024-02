Juan Cristóbal Guarello volvió al cruce del futbolista Arturo Vidal. En esta ocasión, el periodista deportivo se lanzó contra los dichos del volante que se enfadó tras la suspensión de la Supercopa, partido que marcó su reestreno oficial con la camiseta de Colo Colo.

Luego de la determinación de los autoridades por los incidentes provocados por la barra del Cacique, el volante de 36 años salió a hablar con los medios, donde expresó:

“No pueden ser tan graves estas cosas en nuestro país, en otros lados hay cosas peores y siguen jugando (…) En el de Argentina con Brasil se estaban matando y siguieron jugando; por qué acá en Chile son tan graves”.

La respuesta de Juan Cristóbal Guarello a Arturo Vidal

Y estas palabras hicieron eco esta jornada, donde Guarello en su espacio en Radio Agricultura le respondió al King.

“Ahí esta la abdicación de Vidal. Si Vidal no entiende que es la barra la que lo tiene que aplaudir a él y no él a la barra, está cagado. Si no entiende que si para poder jugar hay que pedirle permiso a esa gente, si no entiende eso, entonces no hay nada que hacer“, expuso el comunicador.

Juan Cristóbal Guarello criticó a Arturo Vidal una vez más.

La experiencia de Vidal en Europa

Seguido, hizo alusión a la experiencia del bicampeón de América en el extranjero, sobre todo en Europa.

“Vidal que jugó en Alemania, en Italia, en España, en Brasil, y no en cualquier equipo. Si no lo entiende…“, agregó el también rostro de Canal 13 y DSports.

“Vio una realidad de cómo se organizaban las cosas”, completó el polémico comentarista.