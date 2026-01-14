Bautista Giannoni rompió el silencio tras su salida de Colo Colo y explicó los motivos que impidieron su continuidad en el club. El joven delantero, en conversación con DaleAlbo, aseguró que su desvinculación estuvo marcada por decisiones deportivas y administrativas que lo fueron dejando sin espacio dentro del proyecto albo.

“Quedé libre porque el cupo (de extranjero) lo ocupan en jugadores más grandes y también ya no venía sumando minutos en la Proyección ya que jugaban los más chicos”, explicó el ariete, quien además dejó en claro que nunca existió una instancia formal para definir su futuro. Según relató, “no hubo ninguna conversación con la dirigencia ni la jefatura del fútbol joven” para firmar contrato o salir a préstamo.

Bautista Giannoni no sigue en Colo Colo (Foto: Colo Colo fútbol joven)

Pese a la frustración por no consolidarse, Giannoni fue honesto al reconocer su deseo de seguir en Macul: “Obvio que me gustaría seguir en el club, pero no se me dio. Me faltaron minutos en cancha, porque entrenaba muy bien, pero no tenía muchas oportunidades”, expresó, reflejando la mezcla de pena y resignación por cómo se dio su salida.

De todos modos, el delantero destacó el aprendizaje que le dejó su paso por el Monumental. Aseguró que su experiencia en Colo Colo fue clave tanto en lo deportivo como en lo personal, ya que pudo dimensionar “lo grande que es el club y la cantidad de hinchas que tiene”, además de rescatar que “me dejó muchos amigos y me ayudó a madurar como jugador y como persona”.

Uno de los momentos más significativos de su etapa en el club ocurrió durante parte de la temporada 2025, cuando tuvo la oportunidad de entrenar junto al primer equipo. Para Giannoni, ese período fue especialmente enriquecedor y lo marcó profundamente en su formación.

“Esa experiencia estuvo muy linda. Es un sueño compartir con alguien como Arturo (Vidal), que lo veía de chico por la televisión. En los entrenamientos hay que estar atento y me gustaba escuchar a los que tienen más experiencia, porque de ellos se aprende algo todos los días”, cerró el juvenil, agradecido por todo lo vivido en Colo Colo pese a un adiós que dejó más de una cuenta pendiente.

