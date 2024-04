Colo Colo no pudo sumar de a tres unidades ante Alianza Lima y el conjunto Popular se tuvo que conformar con un empate 0 a 0 en el Estadio Monumental, en un encuentro válido por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Este resultado dejó una sensación amarga entre los hinchas colocolinos, quienes se retiraron furiosos del recinto deportivo de Pedrero, y los jugadores albos, como es Arturo Vidal.

“Siento amargura. En todo momento buscamos el gol y ellos hicieron su trabajo de meterse atrás y esperar alguna equivocación. Nunca fueron rival para nosotros“, indicó el King tras el pitazo final.

ASÍ SE TOMARON LOS JUGADORES DE ALIANZA LIMA LOS DICHOS DE ARTURO VIDAL

Estos dichos no pasaron desapercibidos y el medio AS Chile conversó con dos jugadores del cuadro incaico a la salida de los camarines sobre estos dichos: el defensor Renzo Yáñez y el guardameta Ángelo Campos.

“No, yo no puedo opinar de lo que digan los demás. Yo opino de lo que se hable de mí… Ellos tuvieron ocasiones y nosotros tuvimos una clara al último, y pudimos haberlo ganado, pero bueno, así es el fútbol”, puntualizó el marcador central.

Vidal no podrá estar ante Fluminense por acumulación de tarjetas amarillas | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Por otra parte, el portero se sumó a las palabras de su compañero y le restó importancia a las palabras del bicampeón de América. “Bueno, yo no hablo de las cosas que no escucho, así que no te podría responder. Primero tendría que escuchar para saber exactamente qué ha dicho. No respondería esa pregunta hasta que lo escuche”, señaló.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

Este domingo 28 de abril a las 18:00 horas, el Cacique recibirá a Unión La Calera por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2024 en el Estadio Monumental.