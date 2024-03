Juan Cristóbal Guarello se animó a calificar a los futbolistas de Colo Colo en su partido ante la Universidad de Chile por 1-0 en el estadio Monumental. El comunicador puso seis notas rojas y cinco azules en el equipo titular.

“Cortés 4,5, Opazo 4,0, Saldivia se mandó una cag… 4,5, Falcón 3,5 porque tendrían que haberlo echado, Wiemberg 3,5, Vidal 3,0, Pavez 4,0, Gil 3,8, Zavala 2,5, Palacios 2,5, Bolados 4,0”, evaluó en su programa La Hora de King Kong.

Tras dar sus calificaciones, el conductor de streaming lanzó un comentario respecto al bajo promedio que entregó: “Pero si los hue… jugaron como la call…”. Guarello también evaluó con un 4,5 a Paiva y un 4,0 a Pizarro (Vicente), quienes ingresaron en el segundo tiempo. Por su parte, aclaró que Damián Pizarro y Emiliano Amor no se analizan.

Al inicio de su programa, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) resumió el compromiso: “No hizo tanto la U por ganarlo como Colo Colo por perderlo. La U hizo un planteamiento inteligente, mandaron a (Israel) Poblete sobre (Arturo) Vidal, mandaron a (Maximiliano) Guerrero sobre (Leonardo) Gil, el equipo no tuvo la salida, (Esteban) Pavez también estuvo muy tapado y Colo Colo nunca le encontró la vuelta”.

Juan Cristóbal Guarello fue crítico con el rendimiento de Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Photosport)

“Cuando la U se encontró con el gol de diferencia a favor, Colo Colo no tuvo reacción, porque no tenía piernas, porque no tenía explosión”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los Albos deberán dar vuelta la página tras la derrota en el Superclásico, pues reciben a Sportivo Trinidense el miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental por la tercera fase vuelta de la Copa Libertadores.