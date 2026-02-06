Si hay que hablar de una de las grandes figuras del Colo Colo campeón de la temporada 2022, ese fue el delantero uruguayo-peruano Gabriel Costa, quien se ganó un lugar en el corazón de los hinchas a punta de goles y sólidas actuaciones.

Ese gran rendimiento lo llevó de regreso a Perú, donde fichó por Universitario de Deportes, club en el que fue parte importante y protagonista del tricampeonato del cuadro crema. Sin embargo, el presente de Gabriel Costa dio un giro inesperado en las últimas horas.

Tras no ser considerado en la planificación de la U para la próxima temporada, se sumó la frustrada opción de fichar por Universidad San Martín, situación que terminó calando hondo en el futbolista.

Gabriel Costa celebrando un gol con la camiseta del conjunto Popular | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gabriel Costa no jugará más en el fútbol de Perú

Ante este escenario, el atacante de 35 años decidió poner punto final a su etapa en el fútbol peruano y comenzar a evaluar nuevos destinos, en un vuelco que sorprende considerando su exitoso recorrido reciente.

La decisión fue comunicada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde publicó una sentida carta de despedida. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, escribió.

“Con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón. Esos títulos no fueron solo logros deportivos, fueron el resultado del trabajo diario, del sacrificio, de la exigencia constante y de la pasión con la que se vive el fútbol en el Perú. Cada campeonato quedó marcado en mi carrera y en mi corazón”, agregó.

Finalmente, Costa extendió su gratitud al país que marcó gran parte de su carrera: “Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles. Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela”, sentenció.

Con 35 años y una carrera marcada por títulos, goles y protagonismo tanto en Chile como en Perú, Gabriel Costa enfrenta ahora una nueva etapa profesional. ¿Se retirará? Eso lo sabremos luego.

