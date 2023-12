Juvenal Olmos despedaza a Colo Colo tras su fracaso en el torneo nacional: "A estadio lleno, no..."

Colo Colo se despidió completamente del Campeonato Nacional tras lo que fue su dura caída por 2-0 ante Unión Española, la que le quitó cualquier chance matemática de poder competir con Cobresal y Huachipato en la última fecha por el título.

Tras lo que fue la actuación del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, el ex entrenador, Juvenal Olmos tomó su espacio dentro de programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que consideró un completo fracaso para Colo Colo el perder este título.

“A mí lo que más me llama la atención, si este resultado (perder) es en contra de Cobresal, hubiéramos dicho ‘arrugaron los jugadores de Cobresal’, si este mismo resultado era para Huachipato en los momentos de salir campeón hubiéramos dicho ‘arrugó el plantel’…¿Qué vamos a decir de Colo Colo?”, partió señalando Olmos.

Para el ex entrenador de la Universidad Católica, el partido de los ‘Albos’ ante Unión Española fue critico, debido a que en un momento importante para imponer su jerarquía en su lucha al título, terminó decayendo en un partido clave.

Colo Colo cayó ante Unión Española y se despidió del título | Foto: Photosport

“Después desmenuzamos todo el contexto completo de Colo Colo, las cosas que ocurrieron, las transgresiones dentro del plantel, la incorporaciones que nos dieron frutos, toda la apuesta que se hizo jugadores que no rindieron. Lo concreto es que a estadio lleno, Colo Colo en el momento más importante, no logró hacer pie, le ganaron y perdió el campeonato”, explicó.

Finalmente, Olmos habló de lo que fueron las palabras que emitió Daniel Morón tras la derrota de Colo Colo, en la que no se mostró para nada de acuerdo con sus dichos, tratando de meter debajo de la alfombra lo que fue este fracaso para el ‘Popular’.

“Si Colo Colo gana, todavía tendría opciones de ser campeón. No pueden fracasar equipos cuyo objetivo no era ser campeón, Morón se equivoca absolutamente, porque hay equipos que tenían la función de mantener la categoría, otros de hacer un campeonato normal, otros de llegar a copas internacionales. Ir por el título era Colo Colo, la Católica y no se que otro equipo se armó bien”, concluyó.

¿Cuándo será el próximo duelo de Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo cerrará su participación dentro del Campeonato Nacional este viernes 8 de diciembre, en la que los ‘Albos’ se verán las caras ante Curicó Unido en el Estadio La Granja a partir de las 18:00 horas.