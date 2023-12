La sorpresiva respuesta de Daniel Morón tras nuevo fracaso de Colo Colo: "No contrataría técnico, yo me pongo el buzo"

Colo Colo se bajó de la lucha por el título del Campeonato Nacional a una fecha del final, esto al perder por 2-0 como local ante Unión Española, en una decepcionante jornada dominical en el Estadio Monumental.

Tras este nuevo fracaso de este año, fueron pocas las voces del cuadro popular que tuvieron palabras para los medios de comunicación, siendo uno de ellos el gerente deportivo Daniel Morón.

Con una notoria frustración, el ídolo albo analizó lo sucedido en Macul: “Lamentablemente con el gol en contra comenzamos a jugar ansiosos, nerviosos, por llamarlo de alguna forma y después recibimos otro gol y expulsión, lo que complicó todo. Los jugadores quizás tuvieron el resultado que iba sucediendo en El Salvador y a veces hay múltiples factores que implican en partidos como este“.

“Tenemos opciones al segundo lugar si llegase a perder Huachipato y ganar nosotros. La diferencia de goles puede hacer que ocupemos ese lugar, aunque es muy difícil, lo tengo claro y nos queda conformarnos con ese cupo, que no era lo que buscábamos“, agregó sobre ir como Chile 3 a Copa Libertadores.

Sobre el rótulo de este nuevo fracaso, el tercero de la temporada tras perder la Supercopa y quedar eliminados tempranamente de la Libertadores y Copa Sudamericana, Morón respondió ofuscado:

“¿Fracaso? O sea fracasan 15 equipos, porque todos cuando inicia el Campeonato, mas allá con más o con menos, todos tienen la ilusión de poder pelear el campeonato o estar en ciertos lugares. Fracasan 15… si ustedes creen que está dentro de eso, ustedes pónganle el nombre”.

Daniel Morón se mostró frustrado tras la derrota de Colo Colo ante Unión Española. (Foto: Guillermo Salazar)

La sorpresiva respuesta de Daniel Morón sobre los refuerzos de Colo Colo

En la instancia también se refirió a los refuerzos de este año, que no fueron los esperados y en su mayoría terminaron decepcionando. Ante aquello, apuntó a las decisiones del entrenador Gustavo Quinteros.

“No sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del técnico que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico, yo me pongo el buzo y como no es así, respeto la función del técnico”, indicó Morón.

En Colo Colo aún no es tiempo de evaluaciones

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores 1991 reiteró que terminando la temporada se harán todas las evaluaciones para renovar el vínculo con el técnico argentino y conformar el plantel del 2024.

“La evaluación se va a hacer cuando termine el campeonato, eso lo hemos dicho hace tres o cuatro fecha. No ha cambiado en nada. A través de una posible clasificación se hace las evaluaciones”, cerró el exarquero.