Mauricio Isla fue oficializado esta tarde como nuevo refuerzo de Colo Colo. El “Huaso” finalmente arribó a Macul luego de varias semanas de negociaciones, y en su primera conferencia con la camiseta alba, dejó varias importantes declaraciones.

Una de sus frases más relevantes fue: “Quiero vivir mis últimos años felices. Contento de tener el agrado de jugar en buenos clubes. Jugar los últimos años en el mejor de Chile es importante“.

Esta vez, en un video publicado en las redes del “Cacique”, el huaso reveló que tuvo un especial consejo. Fue el propio Claudio Bravo, referente de Colo Colo y capitán de La Roja, quien le entregó su “bendición” al nuevo lateral derecho de los albos.

En primera instancia, el “Huaso” dijo: “Feliz después de tantos días de espera. El 80% de mi familia es hincha de Colo Colo, mis amigos igual, entonces hay una expectativa bastante grande con esto”.

La “bendición” de Claudio Bravo a Mauricio Isla

Luego de sus primeras declaraciones, Isla reveló el mensaje que le entregó el histórico capitán de la Selección Chilena en su llegada a Macul.

Mauricio Isla fue presentado este jueves en Colo Colo. (Foto: Photosport)

“Claudio me mandó un par de mensajes. Estaba contento de mi llegada. Me decía que claramente me iba a sentir muy cómodo, muy feliz”, destacó.

