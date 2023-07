La desazón de leyenda de Colo Colo por la no llegada de Barticciotto: "Bruno es identificado"

En el mercado de fichajes asomó la opción de Bruno Barticciotto en Colo Colo. La figura de Palestino anotó un tanto en el triunfo 3-0 ante Audax Italiano en La Florida. Tras el partido aclaró que “nunca hubo nada concreto” para llegar al estadio Monumental.

El delantero de 22 años ya no podrá al Cacique con los minutos que sumó en el cuadro árabe. Un hecho que lamenta la leyenda de Colo Colo, Gabriel “Coca” Mendoza, quien aseguró que en el club albo debieron incorporarlo en la presente temporada.

“Debería haber pensado en este año. El próximo año puede costar mucho más caro e irse para afuera, porque Bruno está haciendo bien las cosas. Me parece perfecto, pero parece que no hay lucas. Están apostando a otras cosas”, dice el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con Bolavip Chile.

Mendoza cree que es un error no sólo por lo futbolístico. “Claramente una equivocación. Además porque Bruno es identificado, no tan solo por su apellido, sino por lo que es Colo Colo en su vida”.

Bruno Barticciotto tuvo un gran inicio de segunda rueda (Foto: Photosport)

El Coca todavía no ve bien al Cacique. “Colo Colo equivoca un poco los caminos y después nos perjudica a todos nosotros. No porque hayamos ganado el otro día, es un resultado abultado, no nos podemos engañar. Hay que ver lo que viene”.

Por último, se refirió al impacto del triunfo ante Unión La Calera. “Se le ganó a un rival difícil, pero a lo mejor el resultado a lo mejor hubiera cambiado si se cobra ese gol que no cobraron”.