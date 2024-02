Continúan las críticas para Arturo Vidal luego de sus dichos del pasado domingo tras la suspensión de la Supercopa, cuando Colo Colo estaba en ventaja por 2-0 frente a Huachipato y restaban solo 10 minutos para el final del partido.

Todo aquello ocurrió por los graves incidentes en el Estadio Nacional, protagonizados por la barra del cuadro popular. Luego de esta decisión, en zona mixta, el King se lanzó contra la medida de las autoridades. Y ayer (martes) en una transmisión en Twitch volvió a expresar su molestia por lo sucedido en Ñuñoa.

“Yo hablé como jugador, lo que vi en el partido. Claramente me molestó que terminaran el partido, porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Y ellos dieron el pie que comenzaran el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran? Eso no más dije yo“, comenzó exponiendo el volante.

“Si el partido empieza y dejan la cagada en el minuto 25 se termina y no se juega más. Pero no esperemos y después comienza. Si queda la cagada se para y chao, se termina el partido. Queríamos terminar faltando 12 minutos para levantar la copa y listo, para terminar el partido“, completó el ídolo albo.

La deslenguada respuesta de Cristián Caamaño a Arturo Vidal

Y este miércoles, salió al cruce el periodista deportivo Cristián Caamaño, que en Radio Agricultura repasó la postura de Vidal y su decisión de acercarse a los barristas en medio de los hechos de violencia en la Supercopa.

“Es muy grave que a 48 horas, ya con toda la situación, con tres duchas heladas, con algún diálogo que tuvo que haber tenido con alguien, él sigue insistiendo en que se debió haber jugado el partido, en las condiciones que estaban ocurriendo, siendo en el minuto cinco, 28 o 79. Si no se podía seguir jugando”, lanzó.

“Si él va a la barra y le empiezan a pedir selfies y él se baja los pantalones es un problema de él. Pero las familias que estaban arrancando del estadio… ¿Él les ha pedido perdón a las familias que tuvieron que irse del estadio con los niños llorando?“, continuó el también rostro de ESPN.

Arturo Vidal junto a los barristas de Colo Colo en medio de los incidentes en el Estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Está más preocupado de darle la copa a los giles delincuentes que estaban ahí trepados en la reja. Está mas preocupado de quedar bien con ellos y no quedar bien con el hincha de verdad de Colo Colo que tuvo que salir arrancando del estadio“, completó Caamaño.

Las medidas para Colo Colo

Cabe destacar que hasta el momento no hay una sanción oficial del Tribunal de Disciplina de la ANFP para Colo Colo, pero ya varios clubes han decidido no recibir la visita de los hinchas albos. Deportes Iquique, Unión Española y O’Higgins informaron aquello previo al inicio del Campeonato Nacional.