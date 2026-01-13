Colo Colo tiene, de momento, a tres refuerzos confirmados para la temporada 2026 que se avecina: Matías Fernández Cordero y los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez quienes llegaron para complementar la zaga alba.

Uno de los puestos que Fernando Ortiz habría pedido a la dirigencia del Cacique reforzar es el de arquero, pero diversos trascendidos aseguran que el DT no habría encontrado buena respuesta por parte de Blanco y Negro.

Ortiz pidió un arquero en Colo Colo. | Foto: Photosport

Patricio Yáñez, histórico ex jugador de los albos, habló en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura y apuntó a los riesgos de quedarse con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva como únicos arqueros: “El chico Villanueva está aprendiendo, tiene errores típicos de porteros joven”, dijo.

Acto seguido, Yáñez hace durísima acusación y asegura que el DT albo no tiene injerencia alguna en el armado del equipo: “Esto te demuestra que Fernando Ortiz no está haciendo el plantel, él va a administrar lo que le entreguen no más”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Fernando Ortiz pidió otro arquero para afrontar la temporada y, de momento, no hay avances. Ahora, habrá que esperar si en Uruguay el Cacique logra cerrar negociaciones y si le da en el gusto a su entrenador pensando en los tres torneos locales que tendrá que enfrentar esta temporada.

