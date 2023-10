En Colo Colo hay altas expectativas con la camada que corresponde a la generación 2002, donde el jugador más representativo es el volante Vicente Pizarro, titular indiscutido en el primer equipo y heredero de su padre Jaime Pizarro, campeón de la Copa Libertadores 1991 y actual ministro del deporte.

Este grupo de juveniles se ha ido tomando el plantel de honor del Cacique e incluso el delantero Luciano Arriagada ya se encuentra en el extranjero, en el Athletico Paranaense de Brasil.

Sobre aquello conversó con Bolavip un verdadero ídolo de los albos, el exfutbolista Luis Mena, quien dirigió a estos jugadores en las series menores.

“Es una generación maravillosa, me tocó dirigirla en varias categorías acá, la Sub 15, Sub 17. Haber aportado un granito de arena a ellos es el mayor legado. Más allá de los títulos que pudimos haber ganado en aquella etapa, el mayor legado que tenemos es que hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, cuando les va bien, cuando hacen un gol siempre se acuerdan del profe“, recordó el multicampeón tras la despedida de Matías Fernández.

Luis Mena fue uno de los invitados a la despedida de Matías Fernández. (Foto: Photosport)

Su relación con Luciano Ariagada y Vicente Pizarro

En la misma línea, el actual entrenador de la Selección Chilena Femenina comentó cómo es su relación con parte de esta generación.

“Antes de ayer estaba hablando con Luciano Arriagada, que está en Brasil, que siempre me escribe. Hoy día (sábado) estuve hablando con el Vicho que está en la Selección, va a representar a Chile en los Juegos Panamericanos. El mismo Bruno (Gutiérrez), Daniel (Gutiérrez), Joan (Cruz) que siempre hablamos”, relató.

También recordó a otros jugadores que están brillando en otros clubes del fútbol chileno: “Aportar ese granito de arena para que ellos pudieran crecer y hoy hacer sus armas en los primeros equipos donde están y no solo ellos, hay algunos que están dando vuelta como Danilo Díaz, Rodrigo Cisternas… De verdad que me llena de orgullo y ese es el mayor legado que uno puede dejar en la formación”.

El Vicho Pizarro a La Roja adulta

En la instancia, Mena candidateó a Vicente Pizarro para La Roja adulta: “Uno siempre se ilusiona, uno siempre cree que ellos pueden aportar un granito de arena. El Vicho va bien encaminado, hay que dejarlo crecer, darle esas oportunidades porque sin duda no la van a soltar“.

“Por algo están en la Selección por algo están a punto de representar al país en los Juegos Panamericanos”, completó.