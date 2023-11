Emiliano Amor estuvo al borde de las lágrimas por su retorno a Colo Colo. El zaguero pasó 371 días fuera de las canchas tras sufrir una grave y rebelde lesión en el tobillo. Tuvo que ir a España a operarse y de ahí un año esperó para retornar a jugar como futbolista profesional.

Amor fue inscrito para el segundo semestre en el Cacique y recién volvió a la competitividad ante River Plate en un amistoso disputado frente a 25 mil personas en Concepción. El zaguero albo fue tajante a la hora de desnudar sus emociones.

“Los objetivos eran jugar y quería volver a sentirme jugador. Después lo del 2024 ya lo hablará el cuerpo técnico, los dirigentes, pero déjame disfrutar este momento que es lindo, emocionante y no quiero hablar sobre otra cosa. Me preparé todo ete año, me preparé muchísimo para disfrutar de esto”, reveló Amor en Star+.

Su emoción fue tal que develó otra verdad. “Con esto dejo atrás todo lo malo que pasé. Ver a mi nena (hija) decir por qué no estás en la televisión es complicado. Lo que pasó hoy es emocionante para mí y mi familia. Agradezco el cariño que me dieron”, añadió.

Emiliano Amor -izquierda- muestra su emoción por volver a jugar en Colo Colo (Guille Salazar)

Amor es identificado con Colo Colo y llevaba meses jugando amistosos a puertas cerradas en el Monumental preparándose para este momento. El último partido oficial había sido ante River en Viña por lo que volver tiene un sabor especial.

“Extrañaba mucho todo esto. La verdad los extrañaba mucho. Es incomparable sentir el cariño de toda la gente. Estoy totalmente agradecido, porque hay que bancar a un jugador que no juega hace un año y que te reciban mucho mejor es doble agradecido”, expresó.

Alegría total

Amor terminó como capitán de Colo Colo tras el gesto de Esteban Pavez con el transandino. “Agradecido al Huesi que me pasó la jineta y orgulloso de este día”, agregó el argentino.

Sin duda, las gracias totales, a lo Cerati, fue lo que mas reiteró Amor quien pasó un año completo entre operación en Europa, recuperaciones, recaídas y ver a sus compañeros en el Monumental, mientras él esperaba su chance.

“La verdad quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia, al cuerpo técnico, al cuerpo médico que me apoyó todo este año. Fue duro, pero por suerte todo lo que mastiqué y todo lo malo que pasó en el año quedó atrás. Esto es impagable”, narró Emi Love.