La eufórica celebración de Jorge Almirón tras el agónico triunfo de Colo Colo por Copa Libertadores: "Me volví loco"

Una noche sensacional tuvo Colo Colo este miércoles en su estreno por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto porque el Cacique venció por 1-0 a Cerro Porteño de Paraguay por la fecha 1 del Grupo A, con gol en los descuentos de Lucas Cepeda.

Quien vivió eufóricamente este triunfo fue el entrenador Jorge Almirón, ya que le funcionaron los cambios y continúa con el invicto en esta edición del máximo torneo continental, luego de pasar las dos fases previas.

“Ganarlo en el último minuto la verdad que tiene un sabor muy lindo, pero recién empieza esto. El empate hubiese sido también justo creo, por cómo se dio el partido. Sacamos la ventaja al final, los chicos entraron bien y contento por Lucas también, que imagino que las sensaciones que tiene después del gol, de definir un partido así, en cancha llena, debe ser muy lindo”, comenzó diciendo el técnico argentino en conferencia de prensa.

“Los partidos de Copa son así, los rivales de nuestra zona también empataron (Alianza Lima y Fluminense), el último campeón empató también de visitante. Son partidos muy cerrados. Es importante ganar para soltarnos también”, agregó.

Sobre su celebración, comentó: “Es primera vez que gano un partido así sobre la hora. Me metí a la cancha, me volví loco, se fueron todos a festejar. Se vive algo muy especial, lo tomo con mucha seriedad cada partido, el equipo lo hace de la misma manera. Lo de hoy fue muy lindo pero mañana hay que entrenar otra vez y hay que seguir”.

Maximiliano Falcón se salvó del tirón de oreja de Jorge Almirón

En la instancia, también fue consultado por la decisión que tomó con Maximiliano Falcón, luego de la imprudencia que cometió el defensa el pasado sábado ante Everton y que le costó la expulsión.

“La verdad que no hablé nada con él, no toqué el tema. Yo fui futbolista y me imagino que después de la expulsión uno recapacita. Entiende que está en un club importante, los compañeros también dependen que estemos todos dentro de la cancha. Hoy era un partido diferente, inciar la Copa Libertadores te demanada otra concentarción, otro vigor”, respondió.

En la misma línea, continuó explicando la razón de la sustitución del Peluca ante Cerro: “Salió porque tuvo un golpe, una lesión. Alan (Saldivia) también estaba un poco tocado, por suerte terminó bien. Entró Emiliano (Amor) a aportar lo suyo. No hay mucho más por decir, tiene que seguir evolucionando también Maxi, pero no toqué nada de la expulsión. Los compañeros en el vesturio se encargan de hacerlo, hay jugadores inteligentes“.

Jorge Almirón finalmente no tomó medidas con Maximiliano Falcón en Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

¿Se viene una nueva dosificación completa en Colo Colo?

Mirando los partidos que vienen, ante Ñublense el sábado en Chillán y luego el martes contra Fluminense en Brasil, Almirón dejó entrever que podría hacer rotaciones e incluso cambiar completamente el equipo.

“Veremos cómo se recuperan mañana, tenemos muy pocos días para recuperarnos. En Chillán creo que el partido va a ser a las 3 de la tarde, el vuelo de logística para llegar allá también es bastante largo el viaje. Así que veremos mañana, tenemos un partido para evaluar. Después si le toca jugar a otro de los chicos que no viene jugando, estan preparadísimos, están con muchas ganas de jugar. Al que le toque jugar lo va hacer bien, va a ser un partido difícil como todos en la liga, pero estamos preparados”, adelantó.

“Después del primer partido que se cambió todo el equipo allá en O’Higgis, ya pasaron muchos entrenamientos, ya ha evolucionado mucho el equipo. Así que el equipo que le toque jugar lo va a ser bien y vamos a intentar ganar como siempre, porque este equipo demanda eso”, completó el DT argentino.