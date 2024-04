Colo Colo arrancó con el pie derecho la fase de grupos de la Copa Libertadores con un agónico triunfo ante Cerro Porteño de Paraguay, ya que el Cacique se impuso por 1-0 con un gol en los descuentos de Lucas Cepeda.

El cuadro popular sumó tres puntos en su estreno como local en el Estadio Monumental y se puso en la punta del Grupo A. Tras el sufrido partido en Macul, el ídolo albo Arturo Vidal dio a conocer sus sensaciones y reveló una gran premonición del entrenador Jorge Almirón.

“Es un sueño para mí volver, al primer partido jugar de local y ganar al último minuto. Se me cumple otro sueño, llevo dos y medio, porque la Copa nos falta”, comenzó diciendo a ESPN.

Arturo Vidal hizo pública una premonición de Jorge Almirón en Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La recuperación en tiempo récord de Arturo Vidal

También, se refirió a su gran recuperación luego de la lesión muscular que venía atrrastrando desde la Fase 2 de la Libertadores. Incluso hizo tratamiento en cámara hiperbárica.

“Feliz porque pude volver a jugar, fue récord lo que hicimos con Wilson (Ferrada), que me está recuperando al máximo. Claramente me falta jugar un poco más, de tener más fútbol, pero físicamente terminé muy bien y eso me deja contento. Pero más feliz me deja el esfuerzo, es un equipo de Copa, así son todos los partidos y vamos a estar preparados para lo que viene”, señaló.

La premonición de Jorge Almirón en Colo Colo

Finalmente, hizo pública la brutal premonición que le hizo el técnico argentino cuando lo sacó a los 85 minutos, ya que le aseguró la victoria en el último minuto.

“Con Almirón la confianza que nos da, la experiencia que tiene ayuda mucho en estos partidos. Cuando salí me dijo que lo ganábamos en el último minuto y así se dio. Creo que es muy importante tener un entrenador así, que el equipo, los jugadores que están acá se convenzan de esa mentalidad. Al final lo pudimos sacar así, con pura mente, esfuerzo y sacrificio”, concluyó.