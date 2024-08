El paso de Leonardo Gil en Colo Colo ha ido de menos a más. Últimamente, el volante del Cacique ha tenido que lidiar con las potentes críticas de los hinchas albos, las que han ido en aumento, especialmente en redes sociales.

No obstante, pese al complicado momento su bajo rendimiento, el ex Rosario Central no se ha demostrado demasiado complicado y ha remarcado en más de alguna oportunidad que no anda pendiente de las redes sociales

A pesar de ello, el Colorado quiere continuar en el conjunto Popular, pero desde Blanco y Negro le habrían dicho que para renovar su vínculo necesita hacer un esfuerzo económico.

FRANCISCO SAGREDO Y LA COMPLICADA SITUACIÓN DE LEONARDO GIL

El periodista Francisco Sagredo, conductor del programa Deportes en Agricultura, salió en defensa de Gil y le mandó un fuerte y claro mensaje a sus detractores.

“Yo sé que Gil no es el del primer año, pero pide siempre la pelota, tiene personalidad y tiene buena pegada”, expresó.

Leonardo Gil no ha tenido su mejor temporada desde su arribo a Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“A mí me extraña la animadversión ese foco negativo del hincha. No sé por qué la gente reacciona así, es raro, no sé”, finalizó el comunicador deportivo.

LOS NÚMEROS DE LEONARDO GIL EN ESTE 2024

El mediocampista argentino-chileno esta temporada ha disputado 28 partidos (2.064 minutos): ha convertido dos goles y ha aportado con cuatro asistencias.