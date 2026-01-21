Colo Colo continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026, buscando recuperar el protagonismo en la Liga de Primera y mantener un plantel sumamente competitivo.

Entre los movimientos más destacados del mercado de fichajes se encuentra la llegada de Javier Méndez, defensor que proviene de Peñarol y que rápidamente se ha transformado en una de las nuevas caras del Cacique.

Su desembarco en el conjunto Popular genera expectativas sobre cómo se adaptará al fútbol chileno y qué aporte hará a un equipo que busca consolidarse bajo los lineamientos de Fernando Ortiz.

Javier Méndez confiesa que no dudó en ir a Colo Colo

En diálogo con ESPN Chile, el zaguero de 31 años reveló cómo se enteró del interés del elenco de Macul y cómo vivió el proceso de decisión junto a su familia.

“Justo me encontraba de vacaciones con mi familia. Recibí un llamado de mi representante comentándome que estaba la posibilidad de salir de Peñarol para llegar a Colo Colo. Le dije que avanzara, que yo quería estar disfrutando con mis hijos y mi señora, pero que cerrara todo de buena manera”, confesó.

Javier Méndez se comienza a adaptar al día a día en Colo Colo | FOTO: Colo Colo

“Sinceramente, me encontré con un club muy lindo. Sabía a dónde venía porque había recibido muy buenas referencias. Obviamente que cuando surgió el llamado no lo dudé, lo hablé con mi familia y optamos por tomar la decisión de irnos a Chile a este nuevo desafío”, sentenció.

En síntesis…

