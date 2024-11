Este domingo Colo Colo goleó por 3-0 a Deportes Iquique por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024, quedando a un paso del título. Ya que en paralelo su escolta, Universidad de Chile, hizo lo propio ante Ñublense (4-1), manteniéndose la distancia de dos puntos.

Tras el partido, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, rompió su silencio respecto a la denuncia que hizo la U para intentar que al Cacique le resten los tres puntos que obtuvo ante Huachipato, por supuestas indicaciones que habría dado el director técnico cuando se encontraba suspendido.

Esta noche en conferencia de prensa, el DT de 53 años se defendió públicamente y relató lo que sucedió el pasado 13 de octubre en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, partido que tuvo que ver desde una cabina.

“Yo creo que todo esto quedará como un anécdota”, comenzó diciendo ante la consulta de los medios presentes.

Luego, continuó con una picante respuesta: “Seguramente que si me pasa, ojalá no me pase de vuelta, cuando estemos en un palco trataré de ponerme una venda, algo en la boca para no gesticular, una mordaza, algo, no sé, o atarme de manos”.

“Yo soy muy pasional, entonces estoy en el palco corriendo, gritando, saltando. Estábamos todos así porque estamos jugando el final del Campeonato, no podemos parar. Estamos todos corriendo, saltando, a la expectativa del partido. Es imposible que yo de una indicación, es imposible, no existe. No podía dar una indicación desde afuera, no podía”, continuó.

El ejemplo que dio Jorge Almirón en su defensa

En la misma línea, puso un ejemplo de una acción en que lo no pudo haber dado instrucciones a su cuerpo técnico desde la cabina en la que se encontraba.

“Está muy claro en una jugada, que se va Martínez, el jugador de ellos, que va Alan (Saldivia), se empujan, se chocan, le sacan tarjeta amarilla y mi cuerpo técnico hizo lo que tenía que hacer, cambio. Entró Opazo y salió Saldivia, porque estaba el riesgo que lo expulsaran y no podíamos correr ese riesgo, estamos jugando finales nosotros”, indicó.

“Imposible que de esa indicación yo, mi cuerpo técnico la tomó. Más claro que eso no se puede”, concluyó Almirón.

Jorge Almirón salió en su defensa y la de Colo Colo por la denuncia que hizo Universidad de Chile. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El último partido del Cacique será el próximo domingo 10 de noviembre de visita ante Deportes Copiapó, duelo que se disputará a las 16:00 horas, en un principio en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Cabe recordar que el Cacique depende de sí mismo para ser campeón, por lo que el triunfo ante el ya descendido León de Atacama le entregará la anhelada estrella número 34.