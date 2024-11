Vidal golpea la mesa y exige radical medida tras la polémica denuncia de la U: "Si no cumplen con las cosas, deberían..."

Arturo Vidal se vistió de asistidor en el primer tanto con que Colo Colo derrotó esta tarde a Deportes Iquique. El “King” dio un pase de lujo como los que entregaba en sus primeros años en Europa, deslumbrando a todos con su genial habilitación a Javier Correa.

Tras el triunfo ante los iquiqueños, el volante albo mostró su alegría por el resultado. Sin embargo, se sumó a los descargos de Jorge Almirón ante la denuncia de la Universidad de Chile y volvió a pegarle con todo al cuadro universitario.

En primera instancia, el “King resaltó estar “Feliz por el resultado, espectacular el ambiente. Queda un partido para ser campeón”.

Luego, dio su visión sobre lo que resalta en este Colo Colo: “Destaco muchas cosas. El profesionalismo de este equipo que nos ha llevado a competir internacionalmente. Hemos trabajado mucho, el cuerpo técnico es de primer nivel y nos ha ayudado mucho”.

Arturo Vidal vuelve a pegarle con todo a la Universidad de Chile

Jorge Almirón dejó picantes declaraciones luego del triunfo colocolino y volvió a cargar contra el reclamo puesto por los azules: “La verdad que es indignante, yo me siento muy mal, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el Campeonato por una cuestión de escritorio. No lo puedo creer, a mi me duele porque amo mucho el fútbol en mi vida y el equipo hizo todos los méritos como para pelear el Campeonato”.

Tras las declaraciones de su DT, Arturo Vidal se subió al carro y, tras ser consultado por las pantallas de TNT Sports, complementó los dichos de su adiestrador: “Molesta, arruinan un gran campeonato. En todo momento se ha peleado y ensuciarlos con esta cosas… debiera haber más respeto”.

Arturo Vidal se harta de la queja de los azules (Foto: @ColoColo)

Finalmente, el “King” exigió sanciones para quienes hagan estas acusaciones, según su versión, sin fundamentos: “La gente cuando denuncia, si no cumplen con las cosas debieran castigarlos también para que no vuelvan a repetirse, para que esto sea solo futbol y se gane todo en la cancha”.