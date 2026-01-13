Colo Colo ya empieza a prepararse con todo para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ trabajan con la mirada puesta en lo que son sus desafíos a nivel nacional para este nuevo año.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán su primer gran apretón del año en lo que será su participación en la Serie Río de La Plata, en la que jugará tres importantes duelos y el primero de estos será ante Olimpia de Paraguay.

Para dicho encuentro, el estratega del ‘Cacique’ ya tendría en mente lo que sería su primera formación estelar del año para Colo Colo, la que cuenta con la presencia de sus dos refuerzos que han sido presentados hasta hoy en día: Joaquín Sosa y Matías Fernández.

Según informó el periodista Rodrigo Gómez en su cuenta de ‘X’, la primera formación de Colo Colo para este 2026 sería con: Fernando De Paul en portería; Jeyson Rojas, Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el medio; Lucas Cepeda y Javier Correa en delantera.

Colo Colo y su primera formación para este 2026 | FOTO: Photosport

Colo Colo disputará su primer partido amistoso en esta Serie Río de La Plata ante Olimpia de Paraguay este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini en Montevideo.

En Síntesis