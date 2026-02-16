Colo Colo enfiló con sufrimiento su segunda victoria consecutiva en la Liga de Primera 2026, la cual tiene al equipo dirigido por Fernando Ortiz en el quinto lugar con 6 puntos y a tan solo una unidad del puntero Deportes Limache.

El día de ayer, el cuadro albo venció por la cuenta mínima a Unión La Calera y una de las grandes figuras que tuvo el encuentro fue Leandro Hernández, quien reemplazó a Javier Correa por una lesión en el primer tiempo.

Hernández fue figura en Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue precisamente el canterano albo el que se llevó los elogios por parte de Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Hernández es un buen jugador, ah. Tiene gambeta, se atreve, encara, generó un par de jugadas… pero que está en la promesa”.

En esa línea, Guarello hace una revelación desde lo más profundo del Cacique: “A mí me habían dicho desde la interna de Colo Colo que había más esperanza en Hernández que en Marchant, cuando todavía no entraba Yastin Cuevas”, complementó.

Lo cierto es que en la presente temporada los jugadores jóvenes están teniendo protagonismo con Fernando Ortiz, quien les ha dado chances y estos han respondido a las expectativas que se tienen de ellos en un año donde Colo Colo solo tendrá actividad en el plano local.

En síntesis

