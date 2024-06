La derrota de Colo Colo en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 sigue dando vueltas en el Estadio Monumental, toda vez que el Cacique tenía una oportunidad de oro para quedar a tres puntos de Universidad de Chile y la desaprovechó.

Aún con la derrota fresca en el aire, Juan Cristóbal Guarello utilizó su tradicional espacio en La Hora de King Kong para hablar del Cacique y apuntó sus dardos a un criticado jugador de los albos en la caída ante Deportes Copiapó.

En esa línea, el periodista abrió los fuegos con una singular crítica: “Punto aparte para Palacios. No puede jugar a esa velocidad, lo siento viejo. Le pellizcaron todas las pelotas”, dijo sobre el partido de la Joya.

Guarello descueró a Palacios. | Foto: Photosport

“Yo no sé si estaba todavía celebrando la clasificación, no sé si estaba pensando en el sorteo de octavos de Copa Libertadores, pero no puede jugar a esa velocidad”, complementó con una puntuda crítica acerca del ritmo de juego del ex Unión Española.

En el cierre y sin rodeos, Juan Cristóbal Guarello derechamente tilda de lento a Carlos Palacios y le pega sin ningún tipo de filtro: “No se puede ser tan lento, y después se amurra. De 10 pelotas perdió 12”, remató.

El Cacique tendrá unos días de descanso y después deberá preparar el duelo de Copa Chile 2024, donde deberá enfrentar a Colegio Quillón por la primera ronda en un partido a disputarse en la ciudad de Concepción.

Colo Colo tiene rival en Copa Libertadores

Los albos enfrentarán a Junior de Barranquilla por los octavos de final de Copa Libertadores, serie que arrancará en el Estadio Monumental entre el 13 y 15 de agosto y se cerrará en Colombia una semana más tarde.