En la madrugada de este lunes falleció un exfutbolista chileno que era de las grandes glorias de Everton de Viña del Mar, pero que también estuvo en uno de los mejores Colo Colo de todos los tiempos.

Hablamos del arquero Jorge Cortés, quien falleció a los 60 años luego de seis días internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, a raíz de infarto al corazón del que no se pudo recuperar.

La triste noticia la dio a conocer su hijo, Cristian Cortés Medina, quien a través de redes sociales estaba actualizando el estado de salud de su padre y esta jornada informó su fallecimiento.

Esto lo realizó a través de una carta, donde recordó al otrora golero y agradeció a todos quienes estuvieron pendientes de su salud, especialmente al equipo médico que lo atendió.

“Tras una batalla de recuperación por las secuelas de un infarto cardíaco, hoy lunes 22 de diciembre, a las 5 de la mañana, falleció mi padre, Jorge Armando Cortés Villagrán”, comenzó escribiendo.

“En sus últimos días su estado fue crítico y, durante las últimas horas, el deterioro progresivo de sus funciones vitales lo llevó a dejar de responder. Confío en que todo llegó a su tiempo y que se hizo lo imposible para mantenerlo con vida“, continuó.

“En nombre de nuestra familia, quisiera dar las gracias al equipo médico del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, quienes se encargaron de cuidar a mi padre”, completó.

Luego, extendió los agradecimientos para los cercanos a la familia y amigos, junto a un mensaje final para Jorge Cortés.

“También agradecer a las tantas personas, amigos y cercanos a nuestra familia, que se acercaron a nosotros con cariño, contención y fe. Confío en que mi padre ahora descansa como le gustaba a él, con mucha alegría y paz. Te amaremos por siempre, hasta el infinito y más allá“, finalizó.

El recuerdo de su paso por Colo Colo

Cabe recordar que Jorge Cortés es el arquero con más partidos en la historia de Everton de Viña del Mar, mientras que en Colo Colo estuvo el segundo semestre de 1992, plantel que venía de ganar la Copa Libertadores y la Recopa.

Con los albos solo jugó un partido, ya que era el tercero en la lista y estaba detrás de Daniel Morón y Marcelo Ramírez.

Jorge Cortés en su etapa en Colo Colo.

