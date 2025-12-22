El fútbol chileno amaneció de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Cortés, exarquero de Colo Colo, Everton y otros clubes del balompié nacional, quien murió este lunes a los 60 años. La noticia golpeó con fuerza a quienes compartieron camarín con él y a quienes lo conocieron dentro y fuera de la cancha, recordándolo no solo por su carrera deportiva, sino también por su calidad humana.

Uno de los que alzó la voz para despedirlo fue Ricardo Dabrowski, histórico campeón de América con Colo Colo en 1991, quien compartió plantel con Cortés en el Cacique y más tarde lo dirigió en Palestino. En conversación con BOLAVIP, el exdelantero evocó con emoción la personalidad del exportero y el impacto que tuvo en cada grupo que integró.

“Jorge… hoy nos acordamos con un amigo que tenía un carácter muy alegre, muy bueno para el grupo”, comenzó relatando el campeón de Copa Libertadores, destacando de entrada una de las cualidades que más marcó al exguardameta. “Fíjate en el caso mío, tuve la posibilidad de dirigirlo prácticamente el último partido que jugué en Colo Colo, un partido que dirijo yo porque Mirko (Jozic) justo tenía un tema de viaje”, recordó.

Jorge Cortés, exportero de Colo Colo, Everton, Palestino y más, falleció esta jornada a los 60 años.

El también exDT de los Albos rememoró aquel encuentro frente a Unión Española, que terminó con un vibrante 5-3 a favor del Popular: “Ese partido el ‘Tunga’ González convierte cuatro goles y tiene la posibilidad de ser goleador”, señaló, contextualizando una etapa especial de su carrera, en la que compartió roles de jugador y entrenador, con Cortés como parte del plantel.

Dabrowski también recordó su reencuentro en Palestino, donde volvió a dirigir al arquero en una temporada clave. “En el año 93 vino al Palestino, donde nos salvamos del descenso en el último partido con Universidad Católica. Me tocó dirigirlo justamente, tanto en Colo Colo como en Palestino”, explicó, subrayando la cercanía futbolística y personal que mantuvieron.

El emotivo recuerdo de Ricardo Dabrowski sobre Jorge Cortés

En lo humano, el exdelantero fue enfático en describirlo. “Era un muchacho muy alegre, técnicamente muy bueno para el puesto”, comentó, agregando incluso detalles que lo hacían inconfundible. “Jugaba con pantalones largos, era una característica que tenía, y se fue muy joven… es triste una noticia más que nada porque era una muy buena persona”, lamentó.

El trasandino también destacó cómo Cortés convivía con la competencia propia de un club grande como Colo Colo. “Era una época donde salían jugadores y él competía con Daniel Morón y muchos otros, pero convivía siempre perfectamente con el grupo, siempre en positivo”, aseguró, resaltando su profesionalismo y su buena relación con los compañeros.

Finalmente, el campeón de 1991 con el ‘Cacique’ cerró con una reflexión que resume el sentir del ambiente futbolero: “Creo que justamente él siempre dejaba esa característica en cada plantel. Por eso dejó un gran recuerdo con quien compartió vestuario”, concluyó Dabrowski, despidiendo a Jorge Cortés, un arquero que dejó huella no solo por sus atajadas, sino también por su alegría y calidad humana.

