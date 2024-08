La tristeza de Javier Correa pese a la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores: "Me gustaría que fuera con goles"

Este miércoles volvió a Chile la delegación de Colo Colo tras clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El Cacique dejó en el camino a Junior de Barranquilla y se metió en la ronda de los ocho mejores de Sudamérica.

Anoche los albos se impusieron por 2-1 (3-1 en el global) al Tiburón en calidad de visita en Colombia, en un hostel ambiente en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Y uno de los jugadores que habló en el arribo al Aeropuerto Internacional de Santiago fue el delantero argentino Javier Corrrea, que fue titular en la ida y en la vuelta.

Las sensaciones encontradas de Javier Correa

En un breve diálogo con Radio Cooperativa, el ex Estudiantes de La Plata dio a conocer sus sensaciones, donde no evadió que está en deuda al no poder convertir goles en cuatro partidos disputados.

“Se cumplió el primer objetivo que me había trazado cuando llegué. Feliz, contento de poder aportar. Obviamente que me gustaría que sea con goles, pero bueno, cuando no toca hay que seguir laburando”, comenzó diciendo.

Respecto a lo mismo, confesó estar tranquilo en la búsqueda de convertir con la camiseta del Cacique: “Yo estoy tranquilo, obviamente que sé la ansiedad que genera alrededor, pero a mí no me molesta”.

Javier Correa fue titular en la revancha entre Colo Colo y Junior de Barranquailla, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Lo que se viene para Colo Colo

También, Correa que llegó en el mercado de invierno al cuadro popular, demostró total confianza en el plantel para lo que se viene en cuartos de final de la Copa, donde podrían enfrentar a River Plate o Talleres de Córdoba.

“No hay que relajarse, hay que seguirle metiendo. Sabemos que los partidos son difíciles ahora en más, depende de quien nos toque y trataremos de hacerlo de la mejor manera”, concluyó.