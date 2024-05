Tanto el volante como el ariete del "Cacique" no podrán estar presentes en el último duelo por la fase grupal de Copa Libertadores

Marco Sotomayor: "Lamento la ausencia de Arturo Vidal, no así la de Damián Pizarro"

Colo Colo consiguió un agónico empate ante Alianza Lima, encuentro donde finalizó jugando con nueve jugadores tras las expulsiones de Damián Pizarro y Arturo Vidal.

El “King” no pudo estar en el encuentro ante Fluminense en Santiago por acumulación de amarillas y, ahora, la doble amonestación que sufrió minutos después marcar el empate con gol de cabeza, lo dejó nuevamente al margen del siguiente duelo de los albos.

El reconocido locutor Marco Sotomayor analizó las expulsiones y el empate de Colo Colo con BOLAVIP, donde lamentó lo que será la ausencia del histórico jugador nacional, a diferencia de su sentir sobre la expulsión del joven ariete albo.

Consultado por las expulsiones, Sotomayor dijo con claridad: “El problema es que llega sin Vidal. Da lo mismo Pizarro. Vidal es lo lamentable. Sigue siendo un jugador que marca diferencia a nivel internacional. Estos partidos los vive con mayor motivación, mayor entrega, mayor todo”.

Colo Colo sigue con opciones de avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Daniel Apuy/Photosport)

El extraño esquema de Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón, DT del cuadro albo, sorprendió con el esquema y el 11 titular que paró en “Matute”. Un extraño e inédito 3-5-2 con Esteban Pavez como Líbero y con Marcos Bolados como volante, no dieron resultado y su equipo mostró un desempeño paupérrimo.

Sobre este tema, Sotomayor reflexionó: “Experimentó y no le resultó. No puedes experimentar en este tipo de partidos donde el margen de error es muy pequeño. Colo Colo venía jugando bien, no brillando, pero con un esquema sacando buenos resultados. Le ganó a Godoy Cruz, luego igualó con Trinidense y clasificó. Perdió después por la mínima en el Maracaná, pero fue el mejor partido que ha jugado”.

En esa misma línea, sentenció diciendo: “Estuvo siempre jugando de visita con un esquema, no sé porqué ahora lo modificó y además experimentó. Bolados como volante por la derecha, último hombre Pavez, fue un experimento que no le resultó”.

Así marcha la tabla del grupo de los albos

Fluminense sigue siendo el líder del grupo del “Cacique” con 8 unidades. Seguido del cuadro “Carioca” está Cerro Porteño con 5 unidades al igual que los albos, ambos en segunda y tercera posición respectivamente, mientras que el colista es Alianza Lima con 4 puntos.