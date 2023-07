Pablo Parra tiene todo listo para estampar su firmar como nuevo refuerzo de Colo Colo y solo estaría restando la presentación oficial con los dirigentes albos en el Estadio Monumental.

Y es que el jugador nacional llegó esta mañana a nuestro país desde México para ponerse el dorsal 10 y quedar a disposición del entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros.

Parra se transformará en el segundo refuerzo albo | Foto: Archivo

Fue en el aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez que el ex seleccionado nacional tuvo unas escuetas palabras ante la prensa, la cual estaba esperando desde hace varios minutos.

Ante lo que es vestir la camiseta del conjunto Popular, el ex Curicó Unido no titubeó y afirmó que es “hermoso, hermoso, muy lindo, de verdad que sí“.

“Muy feliz, contento“, indicó a la hora de ser consultado por su retorno a Chile, a lo que más tarde dejó en claro que “no, no, no me lo esperaba“.

Por último, el propio Parra reveló que “no he hablado con nadie de Colo Colo, solamente llego“.