Leandro Hernández preocupa a Colo Colo: revelan detalles de su posible lesión

Colo Colo volvió a sumar un nuevo encuentro sin saber de victorias dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ dejaron escapar los tres puntos en el cierre del partido e igualaron a un tanto ante Palestino.

Este resultado sin duda que dejó muchas dudas en el equipo que comanda Fernando Ortiz, en donde ya empieza a encender las alarmas por el rendimiento del ‘Popular’, al obtener su cuarto partido consecutivo sin saber de victorias en el torneo.

Pero no solo el resultado fue el que dejó preocupado al ‘Tano’ en Colo Colo, ya que también hay otra situación que tiene todas las alarmas encendidas en el ‘Cacique’ y es por una gran figura del plantel.

Leandro Hernández preocupa a todos en Colo Colo

Hernández enciende alarmas en Colo Colo | Foto: Photosport

En la parte final del compromiso, el joven atacante ‘Albo’, Leandro Hernández sufrió un duro patadón por parte de Dilan Zuñiga, quien vio la tarjeta roja tras dicha acción, la que dejó más que complicado al crack de Colo Colo.

Esta situación, rápidamente hizo prender todas las alarmas en el ‘Popular’, ya que Hernández no pudo continuar de buena forma su partido al mostrar una evidente dolencia tras la infracción.

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Luego del compromiso, se pudo conocer algo de lo que fue esta dura infracción que recibió Leandro Hernández, la que le generó una contusión fuerte en su peroné y lo llevó de forma inmediata a realizarse exámenes médicos para conocer la gravedad de una posible lesión.

En Colo Colo estarán más que atentos a las próximas horas sobre lo que arrojarán los estudios ante una eventual lesión de Leandro Hernández, por quien esperan que este duro golpe sea solo un susto.

Leandro Hernández sufrió una contusión fuerte en el peroné. El jugador se trasladó directamente a la clínica tras el partido para realizarse exámenes médicos. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) October 25, 2026