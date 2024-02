Leonardo Véliz entrega su punto de vista sobre el presente de Colo Colo. El histórico de los Albos y mundialista de Alemania de 1974. Para el Pollo, el Cacique se ha visto bien, pero considera que el mercado es insuficiente.

“El fútbol como dicen es impredecible. Entonces este equipo de Colo Colo de Almirón que ha tenido buen apronte tanto en la pretemporada como en el partido contra la Unión”, expresó el miembro del equipo Albo de 1973 en conversación con Bolavip Chile.

“No sé qué se puede esperar de este Colo Colo, a pesar de que no se ha reforzado como correspondía. Parece que el hincha colocolino ya con Vidal cree que colmó todas las expectativas, pero no”, agregó Véliz sobre el mercado de fichajes del Eterno Campeón.

El Pollo se refirió a lo que viene para el equipo de Jorge Almirón ante Boca Juniors. “Colo Colo contra la Unión Española jugó un buen primer tiempo y después en el segundo bajó. Godoy Cruz yo lo vi el otro día contra Boca. Es un equipo difícil. No te diría que inabordable. Seis partidos invictos, no ha recibido goles, lo cual significa que es un rival sumamente difícil”.

Además, se refirió a las esperanzas en la previa: “Las expectativas de Colo Colo son las mismas de todos los años, que tiene que superar por lo menos la primera fase y la segunda fase para pensar en cosas mayores”.

También aseguró que no saca conclusiones con lo mostrado por el Cacique en el fútbol chileno: “No me dejo seducir por esos cantos de sirena que dicen, de lo que está haciendo aquí en Chile. Eso a mí no me sirve de nada”.

Colo Colo inició el Campeonato Nacional 2024 con triunfo ante la Unión Española (Foto: Photosport)

Leonardo Véliz destaca la chance que Jorge Almirón le da a Cristián Zavala

El exfutbolista valora que el DT le esté dando espacio a Cristián Zavala: “Pero sí puede ser que Almirón esté haciendo algunas cosas interesantes, como por ejemplo insistir con Zavala que es un chico con velocidad, que con velocidad tu desequilibras en cualquier parte del mundo. Por el otro lado, el otro punterito que tienen”.

“Vamos a ver cómo vuelve Damián Pizarro, el mediocampo con Vidal cómo irá a funcionar en un torneo como la Libertadores, que Colo Colo esa es la gran deuda que tiene hace años”, finalizó.