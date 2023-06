Leonardo "Pollo" Véliz se las canta clarita a Gustavo Quinteros: "No pasar la primera fase es un fracaso"

Colo Colo no la tiene para nada fácil para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la dura caída ante Boca Juniors en La Bombonera, al equipo dirigido por Gustavo Quinteros solo le sirve ganar a Deportivo Pereira, para así cumplir uno de los objetivos propuesto a principio de temporada.

Es por esto que el conjunto albo se preparará de la mejor manera para este vital compromiso ante el cuadro cafetero, el cual se disputará el jueves 29 de junio en el Estadio Monumental.

En el Cacique ya se enfocan en la última fecha de la Libertadores | Foto: Photosport

Fiel a su estilo, Leonardo “Pollo” Véliz, ex jugador de la Roja y del Cacique, se mostró preocupado por el actual momento que vive el conjunto Popular y le mandó un fuerte recado a Quinteros.

“Colo Colo es el principal equipo de Chile y los colocolinos cuando se sale campeón lo primero que pensamos es en superar todo lo hecho anteriormente. Así que no pasar la primera fase es un fracaso”, partió diciendo en conversación con el medio Sentimiento Popular.

“El primer semestre no ha sido auspicioso. El hincha colocolino sabe que el equipo no está jugando bien, sabe que los errores son compartidos, tanto del cuerpo técnico, en este caso (Gustavo) Quinteros, como de los jugadores, entonces creo que hay un malestar. Yo iría un poco más allá, hay una preocupación. No se han dado pasos certeros en ese sentido”, añadió.

Finalmente, Véliz remarcó que “obviamente se piensa que para el segundo semestre Colo Colo pueda mejorar, porque hay que decirlo, los refuerzos no han dado el ancho y Colo Colo necesita sobre todo a alguien que acompañe a Damián Pizarro, que para mí es un jugador que tiene mucha proyección, le falta el gol, pero ya le va a salir. Y en otras líneas también creo que ya se está pensando en (Óscar) Opazo, repatriarlo de Argentina y poder reforzar y potenciar la defensa, que no ha andado muy bien”.