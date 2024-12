Brayan Cortés dejaría Colo Colo y partiría a León de México. Las ofertas de Blanco y Negro no convencieron al golero iquiqueño que buscará tener su primera experiencia internacional.

El histórico exfutbolista del Cacique, Leonel Herrera Rojas, cree que el arquero de 29 años tomó una decisión acertada. Además entrega su teoría de los motivos del futbolista para partir del estadio Monumental.

“Estamos pensando que tiene 29 años, hizo lo correcto. Creo que se quiso un poco internacionalizar y a la vez asegurar su futuro en la parte económica”, expresó Chuflinga en conversación con BOLAVIP.

Herrera si bien lamenta la partida de Cortés, le desea lo mejor en sus desafíos: “Esta carrera no es muy larga, así que hay que aprovechar por todos los medios. Lamento que se haya ido de Colo Colo, pero si él decidió así que le vaya muy bien”.

Brayan Cortés se iría de Colo Colo a León de México. (Foto: Photosport)

Leonel Herrera compara el fútbol de antes con el de ahora tras salida de Brayan Cortés

De todas formas, el integrante del Cacique 1973 no queda tan contento con la salida de Brayan Cortés y compara al fútbol actual con el antiguo: “Uno no queda conforme, porque ya estaba identificado con Colo Colo. A veces uno hace unas comparaciones de repente en relación al fútbol antiguo, con lo de ahora, que antiguamente había una identificación total, entre jugador-club y o club-jugador, donde tu nacías en un equipo y morías en ese equipo, sin interesarte en muchas oportunidades la parte económica”.

“Los tiempos cambian también. Antiguamente cuando uno era cabro chico, a mí me pasó, tú nombrabas a seis, siete jugadores de cualquier equipo profesional sin ningún tipo de problema. Había una identidad de parte de ellos, que lamentablemente ahora no se ve, que e busca la parte económica, que no es malo también, que lo futbolístico”, añadió.