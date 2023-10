Colo Colo triunfó por 1-0 ante Cobreloa por la semifinal vuelta de la Copa Chile. El cuadro Albo se instaló en la gran final, instancia donde se medirá ante Magallanes el día miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

Leonel Herrera Rojas entregó sus sensaciones tras la victoria del Cacique en el estadio Monumental. En ese aspecto, no quedó tan satisfecho. “No quedamos muy conformes con la actuación, fue mucho menos que el partido en Calama”, dijo de entrada el histórico miembro de Colo Colo 1973 en conversación con Bolavip Chile.

Chuflinga aseguró que el equipo de Gustavo Quinteros ganó con lo mínimo. “Como se le dio descanso a algunos jugadores, eso creo que fue para cuidarlos y, en parte, pensando que acá Cobreloa no iba hacer mucho daño y con lo mínimo se podía ganar el partido, creo que así ocurrió”.

El exfutbolista siente que el elenco Albo dosificó energías. “Al margen de la oportunidad más clara que tuvo Cobreloa, cuando se le fue solo al arco que achicó bien, pero fue la única oportunidad, no tuvieron otra. Tampoco fue mucho peligro para Colo Colo. No metió el acelerador a fondo, jugó a medias, cuidándose para los partidos que vienen. Está jugando en los dos frentes y los dos frentes son complicados”.

Leonel Herrera se refiere al compromiso de Colo Colo ante Cobreloa en el Monumental (Foto: Photosport)

Herrera se refirió a la expulsión de Alan Saldivia. “Fue para la risa. De repente, no sé como la reacción rara, que no se ve mucho en los jugadores, cuando uno está picado, en este caso era totalmente diferente. No sé que le pasó por la cabeza. Era totalmente justa la expulsión, no hay nada que alegar”.

Leonel Herrera destaca a jugador de Colo Colo

El histórico de Colo Colo eligió a la figura del encuentro. “Estuvieron en un mismo nivel casi todos, la excepción fue Falcón porque hizo el gol, fue importante. Tuvo una tarde tranquila, por la importancia del gol, porque sino hubiésemos ido a penales, ahí cambia la cosa, es más suerte que otro tipo de cosas. Hubiese pasado cualquier cosa”.

Por último destacó al equipo Naranja y siente que pueden regresar a Primera División. “Lo principal es que se ganó bien a un Cobreloa que está demostrando que merece estar quizás en Primera División por los partidos que le ha hecho a Colo Colo y en la posición que llevan en la Segunda División. Perfectamente podría estar el próximo año en Primera División. Es un mérito grande para ellos”.