Colo Colo tuvo que sufrir hasta el último minuto para lograr el triunfo ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano, donde se puso al día con el primero de los dos duelos que tiene pendiente en el Campeonato Nacional 2024.

El equipo dirigido por Jorge Almirón -quien no estuvo sentado en el banco de suplentes- logró estar 2-0 arriba en el marcador, pero los acereros aceleraron y pusieron en aprietos al equipo hasta el pitazo final.

De Paul fue la gran figura de Colo Colo ante Huachipato. | Foto: Photosport

“Ganamos con lo justo, sufriendo. Yo imaginé que después de la expulsión de Huachipato se iba a tranquilizar y fue al revés. Me gustó más el primer tiempo que el segundo, de todas maneras”, analizó el histórico Leonel Herrera para Bolavip Chile.

El ex jugador de los albos no tiene ninguna duda sobre quién fue la gran figura del compromiso: “Al margen del buen partido de Falcón y otro jugador, De Paul fue el que salvó al equipo de no haber obtenido el triunfo. En el primer tiempo tuvieron unas clarísimas y apareció nuestro arquero”, sumó.

En el cierre, complementa diciendo que “A veces los cambios resultan, a veces no. Zavala entró desequilibrante y generó el segundo gol. De que nos costó, nos costó. Nos desordenamos un poco, pero se lograron los tres puntos”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá que enfrentar este miércoles 16 de octubre a Unión La Calera donde, si gana, quedará como el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 con tres fechas por disputarse en la recta final de la temporada.